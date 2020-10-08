У четвер вранці Київ паралізували затори. Перелік і карта найзавантаженіших вулиць

Сьогодні вранці, 8 жовтня, Київ традиційно паралізували масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, станом на 09:40 найбільш ускладнено рух на проспекті Степана Бандери, Північному мосту, вулиці Кирилівській і проспекті Героїв Сталінграда.

Затори на Оболоні

Затори традиційно утворилися і на Набережному шосе.

Затори на Набережному шосе

Крім того, водіям варто об'їжджати цього ранку і бульвар Дружби Народів, міст Патона, Наддніпрянське шосе, проспект Визволителів.

У центрі столиці "стоїть" бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, вулиця Саксаганського.

Пробки в центрі Києва

А на проспекті Перемоги затори утворилися в районі станцій метро "Берестейська", "Житомирська", "Святошин". А на "Академмістечку" "стоїть" проспект Академіка Палладіна.

Затори в Києві. Карта: Google Maps

У Голосіївському районі затори заполонили Голосіївський проспект і вулицю Васильківську.

На виїзді зі столиці в бік Вишневого і Софіївської Борщагівки рух також ускладнено.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році.

Крім того, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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