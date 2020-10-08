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08 жовтня 2020, четвер, 09:59 5 Карта
Суспільство 2020-10-08T11:30:03+03:00
Українські Новини
У четвер вранці Київ паралізували затори. Перелік і карта найзавантаженіших вулиць

У четвер вранці Київ паралізували затори. Перелік і карта найзавантаженіших вулиць

Анна Рудык
Київ, ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 8 жовтня, Київ традиційно паралізували масштабні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними сервісу, станом на 09:40 найбільш ускладнено рух на проспекті Степана Бандери, Північному мосту, вулиці Кирилівській і проспекті Героїв Сталінграда.

Пробки на ОболоніЗатори на Оболоні

Затори традиційно утворилися і на Набережному шосе.

Пробки на Набережном шоссеЗатори на Набережному шосе

Крім того, водіям варто об'їжджати цього ранку і бульвар Дружби Народів, міст Патона, Наддніпрянське шосе, проспект Визволителів. 

У центрі столиці "стоїть" бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки, вулиця Саксаганського.

Пробки в центрі КиєваПробки в центрі Києва

А на проспекті Перемоги затори утворилися в районі станцій метро "Берестейська", "Житомирська", "Святошин". А на "Академмістечку" "стоїть" проспект Академіка Палладіна.

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsЗатори в Києві. Карта: Google Maps

У Голосіївському районі затори заполонили Голосіївський проспект і вулицю Васильківську.

На виїзді зі столиці в бік Вишневого і Софіївської Борщагівки рух також ускладнено.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір  побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році.

Крім того, Київ  піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів  всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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