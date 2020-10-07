Разом з негодою Київ скували величезні пробки. Які вулиці найзавантаженіші

Сьогодні вранці, 7 жовтня, коли Київ накрили сильні дощі з грозами та вітер, як і обіцяли синоптики, столицю скували ще й величезні пробки. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, станом на 09:30, згідно з даними сервісу, наймасштабніші затори на проспекті Степана Бандери, Північному мосту, проспекті Романа Шухевича і вулиці Оноре де Бальзака. Також сильні затори скували вулицю Братиславську, бульвар Перова і вулиці Курнатовського.

Пробки на Північному мосту

Крім того, завантажені і дороги на Лівому березі в районі станцій метро "Дарниця" та "Чернігівська".

Традиційно "стоїть" вранці в Києві Набережне шосе.

Пробки на Набережному шосе

А в Оболонському районі краще об'їжджати вулиці Героїв Дніпра, Зої Гайдай і Полярну.

Пробки на Оболоні

У центрі столиці автомобілі повільно рухаються по вулиці Велика Житомирська та бульвар Тараса Шевченка. Відзначимо, що невеликі затори можна зустріти майже на кожній центральній вулиці.

Пробки в Києві. Карта: Google Maps

Великі затори скували проспект Перемоги, проспект Любомира Гузара, вулицю Вадима Гетьмана, Гарматна.

А на виїзді з Києва в бік Софіївської Борщагівки в Вишневого також автомобілі "застрягли" в масштабних заторах.

Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році.

Крім того, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.

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