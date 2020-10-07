Разом з негодою Київ скували величезні пробки. Які вулиці найзавантаженіші

Сьогодні вранці, 7 жовтня, коли Київ накрили сильні дощі з грозами та вітер, як і обіцяли синоптики, столицю скували ще й величезні пробки. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини. Так, станом на 09:30, згідно з даними сервісу, наймасштабніші затори на проспекті Степана Бандери, Північному мосту, проспекті Романа Шухевича і вулиці Оноре де Бальзака. Також сильні затори скували вулицю Братиславську, бульвар Перова і вулиці Курнатовського. Пробки на Північному мосту Крім того, завантажені і дороги на Лівому березі в районі станцій метро "Дарниця" та "Чернігівська". Традиційно "стоїть" вранці в Києві Набережне шосе. Пробки на Набережному шосе А в Оболонському районі краще об'їжджати вулиці Героїв Дніпра, Зої Гайдай і Полярну. Пробки на Оболоні У центрі столиці автомобілі повільно рухаються по вулиці Велика Житомирська та бульвар Тараса Шевченка. Відзначимо, що невеликі затори можна зустріти майже на кожній центральній вулиці. Пробки в Києві. Карта: Google Maps Великі затори скували проспект Перемоги, проспект Любомира Гузара, вулицю Вадима Гетьмана, Гарматна. А на виїзді з Києва в бік Софіївської Борщагівки в Вишневого також автомобілі "застрягли" в масштабних заторах. Як повідомляли Українські Новини, уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) в рамках проєкту "Велике будівництво" в 2021 році. Крім того, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики - 20-та мільйонний Мехіко.