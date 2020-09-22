підписатися на розсилку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 вересня 2020, вівторок, 06:15 9
Суспільство 2020-09-22T08:00:02+03:00
Українські Новини
Осінні канікули наближаються. Коли школярі йдуть на відпочинок

Осінні канікули наближаються. Коли школярі йдуть на відпочинок

Кира Молчанова
школярі, Діти, Канікули, осінні канікули, шклола
Осінні канікули. Фото: vv-hotel.com
Осінні канікули. Фото: vv-hotel.com

Українці в жовтні матимуть 10 вихідних, завдяки державному святу, яке випадає на 14 жовтня. Крім того, в жовтні школярі матимуть осінні канікули, які триватимуть тиждень.

Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства освіти і науки України.

Відомство рекомендує проводити осінні канікули для школярів з 26 по 1 листопада. Тобто учні відпочиватимуть весь останній тиждень місяця.

Крім того, в 14 жовтня святкують День захисника України. Це означає, що ще до настання канікул школярі будуть відпочивати один додатковий день. Крім того, в цей день святкують релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці, а також День українського козацтва.

В цілому на жовтень випадає 10 вихідних днів.

Ще одна важлива подія, яка припаде на канікули - це переведення стрілок на зимовий час. Тобто на одну годину назад. Це станеться 25 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня по всій країні пройдуть місцеві вибори.

Один з робочих днів у жовтні повинні зробити скороченим.

Крім того, деякі школярі можуть перестати ходити в школу достроково: частина навчальних закладів вже переводять на дистанційне навчання через карантин.

Більше новин про: школярі Діти Канікули осінні канікули шклола

Депутат "Слуги народу" Галина Янченко назвала доне...
В ЮНЕСКО заявили, що з початком нового навчального...
Весняні канікули 2020. Скільки школярі будуть відп...
В осінні канікули Україною курсуватимуть 12 додатк...
Суд заарештував депутата Юрченка і призначив заставу 3 млн гривень
У Києві на коронавірус хворіють 267 школярів і 127 педагогів
Новини
Організатори розповіли, як буде виглядати головна ялинка країни цього року. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Казковий ліс, ельфи і сови. Як виглядатиме головна ялинка країни на Софійській площі цього року 06:50
Від смартфонів до готових страв. Що найчастіше і як купують українці в інтернеті, - дослідження 06:45
Лічильник. Фото: facebook.com/kyivenerg
Лічильник гарячої води або опалення можна розпломбувати дистанційно. Як це зробити 06:30 Інфографіка
Осінні канікули наближаються. Коли школярі йдуть на відпочинок 06:15
Майже все літо Садовий отримував урізану вдвічі зарплату 06:00 Документ
більше новин
Справа VAB Банку - це фантазії, це повний абсурд, - Писарук 11:17
Вещественные доказательства, изъятое оружие. Фото: НПУ
Затримані двоє мешканців Одеси, які виготовляли і збували вогнепальну зброю, - Стрижак 11:45 Фото
Ухвалення закону про онлайн-торгівлю і поштову доставку ліків захистить українців від фальсифікату, - Євген Смичок 13:32
Писарук про справу VAB Банку: Строки спливають, тому в НАБУ намагаються цю справу затягнути усіма правдами і неправдами 14:41
Політична партія "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" висунула 1488 кандидатів в обласну та місцеві ради Київщини 13:55
більше новин
Україна стала другою в Європі за смертністю від коронавірусу за добу 15:19
Глава Мінфіну пояснив, чому в Офісі президента зростуть зарплати 08:43
Киянам радять не виходити з дому через задимлення в місті. Як вберегти себе 12:27
Російські військові навчання "Кавказ-2020" почалися поблизу українського кордону 12:27
Формула нарахування пенсій. Від чого залежать виплати і хто може претендувати на найбільшу пенсію 05:30
більше новин
На деяких територіях "червоної зони" дозволили працювати школам і пасажирському транспорту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok