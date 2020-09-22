Осінні канікули наближаються. Коли школярі йдуть на відпочинок

Українці в жовтні матимуть 10 вихідних, завдяки державному святу , яке випадає на 14 жовтня. Крім того, в жовтні школярі матимуть осінні канікули, які триватимуть тиждень.

Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства освіти і науки України.

Відомство рекомендує проводити осінні канікули для школярів з 26 по 1 листопада. Тобто учні відпочиватимуть весь останній тиждень місяця.

Крім того, в 14 жовтня святкують День захисника України. Це означає, що ще до настання канікул школярі будуть відпочивати один додатковий день. Крім того, в цей день святкують релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці, а також День українського козацтва.

В цілому на жовтень випадає 10 вихідних днів.

Ще одна важлива подія, яка припаде на канікули - це переведення стрілок на зимовий час. Тобто на одну годину назад. Це станеться 25 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня по всій країні пройдуть місцеві вибори.

Один з робочих днів у жовтні повинні зробити скороченим.

Крім того, деякі школярі можуть перестати ходити в школу достроково: частина навчальних закладів вже переводять на дистанційне навчання через карантин.

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