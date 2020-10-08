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08 жовтня 2020, четвер, 09:49 6
Фінанси 2020-10-08T11:30:04+03:00
Українські Новини
Тігіпко хоче опосередковано купити Промінвестбанк

Тігіпко хоче опосередковано купити Промінвестбанк

Сергей Жолобецкий
Промінвестбанк, Сергій Тігіпко, купівля банку
Сергій Тігіпко
Сергій Тігіпко

Компанія Luregio Limited (Кіпр) має намір купити опосередковано купити понад 50% Промінвестбанку у той час, як національна валюта трохи дорожчає.

Про це свідчать матеріали Антимонопольного комітету, передають Українські Новини.

Зокрема, 8 жовтня АМКУ має намір розглянути питання про надання дозволу компанії Luregio Limited (Нікосія, Кіпр) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Фінансова компанія" Фортіфай "(Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Також планується розглянути питання про надання дозволу компанії Luregio Limited на опосередковане придбання через ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай" акцій публічного акціонерного товариства Промінвестбанк, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Як повідомляли Українські Новини, АМКУ рішенням від 13 грудня 2019 дозволив кіпрській компанії TAS Overseas Investments Limited, основним акціонером якої є Сергій Тігіпко, придбати акції Luregio Limited, що забезпечило перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай" зареєстрована в червні 2019 року, її кінцевими бенефіціарами з частками в 50% є Лариса Іванівна Рібенкова і ТОВ" Фінансова компанія "Фіневровектор" (Київ).

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заборонив відчужувати будь-яке майно АТ "Кузня на Рибальському", проводити перереєстрацію в реєстрах, у нотаріусів та інші дії.

19 вересня Портнов повідомив, що  Порошенко переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості, що належали Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Кузня на Рибальському" (раніше завод "Ленінська кузня", Київ), на підконтрольне собі ТОВ "Буд-Реновація".

17 вересня  Печерський районний суд м Києва наклав арешт  на все нерухоме майно та корпоративні права одного з головних активів Порошенка - заводу "Кузня на Рибальському".

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