Перед арештом свого заводу Порошенко вивів з його власності 115 тис. кв. м нерухомості, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що колишній Президент України Петро Порошенко переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості, що належали Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Кузня на Рибальському" (раніше завод "Ленінська кузня", Київ), на підконтрольне йому Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Буд-Реновація".

Про це Портнов заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Шановні друзі, інформую вас про те, що, побоюючись арешту рахунків та активів, Порошенко не лише зняв 34 млн доларів готівкою у Міжнародному інвестиційному банку, але ще й прямо перед рішенням про арешт його активів, звідки-то володіючи таємницею слідства, переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості компанії "Кузня на Рибальському" на підконтрольне ТОВ "Буд-Реновація" ЄДРПОУ 42255930", - написав він.

За інформацією Портнова, дану операцію виконала київський приватний нотаріус Литвин Анастасія Сергіївна (Київський міський нотаріальний округ) після того, як слідчі звернулися до очолюваної на той момент Юрієм Луценком Генеральної прокуратури України із клопотанням про арешт активів Порошенка.

"Найближчими днями ми не лише ініціюємо новий арешт цього перевкраденного Порошенком майна, але й кримінальне провадження про порушення Порошенком таємниці слідства, яке призвело до тимчасової втрати цих активів. Щоб не був такий хитромудрим та одночасно нахабним і тупим", - підсумував колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Портнов.

17 вересня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все нерухоме майно та корпоративні права одного з головних активів Порошенка - заводу "Кузня на Рибальському".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів в аеропорту "Київ" (Жуляни) були знайдені докази незаконного перетину кордону Порошенком під час його авіаперельоту на Мальдіви.

Також Портнов опублікував документи, за якими Порошенко перевів у готівку в Міжнародному інвестиційному банку 340 млн доларів в останній місяць свого президентства.