підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 вересня 2020, середа, 19:22 6
Вибори 2020-09-23T20:15:02+03:00
Українські Новини
Разумков вважає, що зараз провести вибори на неконтрольованому Донбасі неможливо

Разумков вважає, що зараз провести вибори на неконтрольованому Донбасі неможливо

Кира Молчанова
ОРДЛО, За чесні вибори, Дмитро Разумков
Дмитро Разумков. Фото: пресслужба
Дмитро Разумков. Фото: пресслужба

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає неможливим на цей час проведення чесних виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.

"Ми не можемо провести вибори зараз, оскільки це сукупність багатьох аспектів: і вільний доступ, і свобода слова, і можливість обирати і бути обраним, і можливість агітувати. Вибори - завжди демократичний процес, а не призначення тих чи інших людей на виборні посади", - сказав Разумков.

Він зазначив, що Верховна Рада повинна оголосити вибори не пізніше ніж за 90 днів до їх проведення, а тому внесення змін до постанови зараз може поставити під сумнів легітимність проведення місцевих виборів.

Керівник парламенту зазначив, що відсутність можливості для проведення виборів в ОРДЛО не впливає на "мінський процес".

"Як тільки Верховна Рада матиме законні підстави, вона обов'язково проголосує і вибори відбудуться. Якщо говорити про пункти "мінських домовленостей", то, на жаль, поки не виконані перші вісім пунктів, що передують дев'ятого, який і стосується проведення виборів. Тому говорити, що Верховна Рада якось негативно впливає на цей процес, - некоректно ", - сказав Разумков.

Крім того, голова Ради зазначив, що таку позицію підтримують і в Офісі Президента.

"Я дуже радий, що і Офіс, і його керівник підтримують Верховну Раду в тому, що зараз неможливо провести чесні вибори на тимчасово окупованих територіях. Це демонструє єдність навколо важливих питань національної безпеки і демократичних виборів ", - додав Разумков.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори 25 жовтня пройдуть за злегка зміненими правилами через пандемію коронавірусу.

Однак у 18 територіальних громадах на Донбасі вони не проводитимуться з міркувань безпеки.

Більше новин про: ОРДЛО За чесні вибори Дмитро Разумков

Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту
В Офісі президента заперечують, що оточення Зеленського брало участь в корупційних схемах
Новини
Спека накриє майже всі області, але місцями разом з дощем. Прогноз погоди на 24 вересня 21:00
В одній зі шкіл Полтавської області у викладача виявили COVID-19, діти йдуть на карантин 20:29
Будинок, який вибухнув на Позняках, почали зміцнювати через 3 місяці після події 20:18
У Донецькій області п'ять навчальних закладів на самоізоляції через COVID-19 20:00
У Кабміні пропонують створити в Київській області Національне військове кладовище 19:50
більше новин
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
В українському підручнику для початкових класів зазначено, що Київ був заснований в XIX столітті 19:01
більше новин
Рівень тіньової економіки в Україні зріс вище 30%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok