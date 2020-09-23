Разумков вважає, що зараз провести вибори на неконтрольованому Донбасі неможливо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає неможливим на цей час проведення чесних виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий", передають Українські Новини.

"Ми не можемо провести вибори зараз, оскільки це сукупність багатьох аспектів: і вільний доступ, і свобода слова, і можливість обирати і бути обраним, і можливість агітувати. Вибори - завжди демократичний процес, а не призначення тих чи інших людей на виборні посади", - сказав Разумков.

Він зазначив, що Верховна Рада повинна оголосити вибори не пізніше ніж за 90 днів до їх проведення, а тому внесення змін до постанови зараз може поставити під сумнів легітимність проведення місцевих виборів.

Керівник парламенту зазначив, що відсутність можливості для проведення виборів в ОРДЛО не впливає на "мінський процес".

"Як тільки Верховна Рада матиме законні підстави, вона обов'язково проголосує і вибори відбудуться. Якщо говорити про пункти "мінських домовленостей", то, на жаль, поки не виконані перші вісім пунктів, що передують дев'ятого, який і стосується проведення виборів. Тому говорити, що Верховна Рада якось негативно впливає на цей процес, - некоректно ", - сказав Разумков.

Крім того, голова Ради зазначив, що таку позицію підтримують і в Офісі Президента.

"Я дуже радий, що і Офіс, і його керівник підтримують Верховну Раду в тому, що зараз неможливо провести чесні вибори на тимчасово окупованих територіях. Це демонструє єдність навколо важливих питань національної безпеки і демократичних виборів ", - додав Разумков.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори 25 жовтня пройдуть за злегка зміненими правилами через пандемію коронавірусу.

Однак у 18 територіальних громадах на Донбасі вони не проводитимуться з міркувань безпеки.

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