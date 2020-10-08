Планка страхового стажу поступово піднімається. Який страховий стаж потрібен буде українцям через кілька років

добавок до реформам пенсійної системи , ще готуються і не набрав чинності . В Україні продовжують діяти старі зміни, відповідно до яких в Україні щороку поступово піднімають планку страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком в До 2028 року для того, щоб отримувати пенсію, потрібно буде мати до 35 років страхового стажу.

Про це в ефірі телеканалу "UA: Перший" нагадала жовтня директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

"Максимальний страховий стаж, при якому громадянин матиме право виходу на пенсію за віком, в 2028 році становитиме 35 років", - повідомила Олена Охріменко.

З 1 січня 2021 року мінімальний страховий стаж для отримання пенсії становитиме 28 років для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 років. Якщо у людини немає необхідного стажу, то на пенсію можна буде піти в 63 роки. Для нарахування виплат потрібно буде мінімум 18 років стажу. Якщо і цього немає, то на пенсію можна буде піти в 65 років з 15 роками страхового стажу.

Як повідомляли Українські Новини, в певних випадках можуть розраховувати на пенсію іншої держави.

Крім того, українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

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