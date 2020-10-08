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08 жовтня 2020, четвер, 05:15 5
Економіка 2020-10-08T09:00:02+03:00
Українські Новини
Планка страхового стажу поступово піднімається. Який страховий стаж потрібен буде українцям через кілька років

Планка страхового стажу поступово піднімається. Який страховий стаж потрібен буде українцям через кілька років

Кира Молчанова
пенсія, пенсія в Україні, пенсійний стаж
Пенсія. Фото: Pixabay
Пенсія. Фото: Pixabay

В Україні продовжують діяти старі зміни, відповідно до яких в Україні щороку поступово піднімають планку страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком в добавок до реформам пенсійної системи, ще готуються і не набрав чинності. До 2028 року для того, щоб отримувати пенсію, потрібно буде мати до 35 років страхового стажу.

Про це в ефірі телеканалу "UA: Перший" нагадала жовтня директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

"Максимальний страховий стаж, при якому громадянин матиме право виходу на пенсію за віком, в 2028 році становитиме 35 років", - повідомила Олена Охріменко.

З 1 січня 2021 року мінімальний страховий стаж для отримання пенсії становитиме 28 років для тих, хто хоче піти на пенсію в 60 років. Якщо у людини немає необхідного стажу, то на пенсію можна буде піти в 63 роки. Для нарахування виплат потрібно буде мінімум 18 років стажу. Якщо і цього немає, то на пенсію можна буде піти в 65 років з 15 роками страхового стажу.

Як повідомляли Українські Новини, в певних випадках можуть розраховувати на пенсію іншої держави.

Крім того, українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

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