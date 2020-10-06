Пенсія за вислугу років і пенсія за віком. Чи вигідно робити перерахунок з одного виду пенсії на інший

Пенсійний фонд України нараховує пенсії як за вислугу років, так і за віком. Але є випадки, коли одна пенсія вже призначена, а людина продовжує працювати. У Пенсійному фонді розповіли , що робити, якщо пенсіонер через деякий час хоче перейти на інший вид пенсії та чи вигідно це робити.

Так, якщо співробітнику була призначена пенсія за вислугу років, але після цього він продовжив працювати на іншій посаді, то через деякий час настає момент, коли такій людині можуть вже призначити пенсію за віком. Однак показник середньої зарплати для нарахування різних пенсій не однаковий.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон 1058-IV) 2020 особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 27 років.

У цьому документі йдеться про те, що людина може перейти з одного виду пенсії на інший з дня подачі заяви. У його пенсійне повинні бути документи про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інші.

При переведенні з одного виду пенсії на інший застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Отже, при перекладі з пенсії за вислугу років на пенсію за віком буде застосований показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення пенсії за вислугу років, збільшений на коефіцієнти підвищення показника (1,17 і 1,11).

Як повідомляли Українські Новини, українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і тяжкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Крім того, пенсійні виплати можуть бути зменшені на 50% в деяких передбачених законодавством випадках.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини