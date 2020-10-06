підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Пенсія за вислугу років і пенсія за віком. Чи вигідно робити перерахунок з одного виду пенсії на інший
06 жовтня 2020, вівторок, 06:00 5
Економіка 2020-10-06T07:00:03+03:00
Українські Новини
Пенсія за вислугу років і пенсія за віком. Чи вигідно робити перерахунок з одного виду пенсії на інший

Пенсія за вислугу років і пенсія за віком. Чи вигідно робити перерахунок з одного виду пенсії на інший

Кира Молчанова
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, пенсія в Україні, пенсія за віком
Пенсія. Фото: Pixabay
Пенсія. Фото: Pixabay

Пенсійний фонд України нараховує пенсії як за вислугу років, так і за віком. Але є випадки, коли одна пенсія вже призначена, а людина продовжує працювати. У Пенсійному фонді розповіли, що робити, якщо пенсіонер через деякий час хоче перейти на інший вид пенсії та чи вигідно це робити.

Так, якщо співробітнику була призначена пенсія за вислугу років, але після цього він продовжив працювати на іншій посаді, то через деякий час настає момент, коли такій людині можуть вже призначити пенсію за віком. Однак показник середньої зарплати для нарахування різних пенсій не однаковий.

Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон 1058-IV) 2020 особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 27 років.

У цьому документі йдеться про те, що людина може перейти з одного виду пенсії на інший з дня подачі заяви. У його пенсійне повинні бути документи про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інші.

При переведенні з одного виду пенсії на інший застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Отже, при перекладі з пенсії за вислугу років на пенсію за віком буде застосований показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення пенсії за вислугу років, збільшений на коефіцієнти підвищення показника (1,17 і 1,11).

Як повідомляли Українські Новини, українці, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими і тяжкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Крім того, пенсійні виплати можуть бути зменшені на 50% в деяких передбачених законодавством випадках.

Більше новин про: ПФУ Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні пенсія за віком

ПФУ направив ще 5,4 млрд гривень на фінансування п...
ПФУ направив ще 1,1 млрд гривень на фінансування п...
В Україні пройде масштабне підвищення пенсій. Коли...
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій жовтня...
Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу
ПФУ направив ще 5,4 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень
Новини
Сьогодні відбудеться 22-й саміт "Україна - ЄС" 06:30
У додатку "Дія" з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР 06:15
Пенсія за вислугу років і пенсія за віком. Чи вигідно робити перерахунок з одного виду пенсії на інший 06:00
Харківський зоопарк хоче побудувати океанаріум за півмільярда гривень 06:00
Українці можуть отримувати іноземні пенсії: в Пенсійному фонді розповіли, кому "світять" виплати 05:30
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
Вболівальники у Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією, — мер Кличко 15:49
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Нова схема шахраїв. У Instagram виявили фальшиву сторінку Privat24 14:33
більше новин
Балух прийшов до тями після побиття
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok