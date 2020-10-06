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  • Збірна України втрачає ще двох воротарів перед матчем з французами. У Луніна і Паньківа виявили коронавірус
06 жовтня 2020, вівторок, 14:28 6
Спорт 2020-10-06T15:15:01+03:00
Українські Новини
Збірна України втрачає ще двох воротарів перед матчем з французами. У Луніна і Паньківа виявили коронавірус

Збірна України втрачає ще двох воротарів перед матчем з французами. У Луніна і Паньківа виявили коронавірус

Кира Молчанова
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у футболістів
Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/_uateam_
Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/_uateam_

Коронавірус виявили не тільки у головного воротаря збірної України Андрія П'ятова. Сьогодні стало відомо, що голкіпери Андрій Лунін і Юрій Паньків склали позитивний тест.

Про це в Twitter написав журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

Крім футболістів COVID-19 виявили у персоналу збірної. Введено суворий масочний режим: маски можна знімати тільки під час їжі та в номері. Однак зберігається ризик, що матч з Францією можуть скасувати.

Зустріч між збірними Франції та України повинна відбутися 7 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, "Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників в Лізі чемпіонів УЄФА з футболу.

За вихід в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" заробило 32 млн євро.

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