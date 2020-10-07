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07 жовтня 2020, середа, 13:01 6
Спорт 2020-10-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні збірна України зіграє з Францією. У заявці на матч — Шовковський, який завершив кар'єру 4 роки тому

Сьогодні збірна України зіграє з Францією. У заявці на матч — Шовковський, який завершив кар'єру 4 роки тому

Александр Савич
Футбол, Матч, Збірна України, Олександр Шовковський
Олександр Шовковський в заявці на матч збірної. Фото: dynamo.kiev.ua
Олександр Шовковський в заявці на матч збірної. Фото: dynamo.kiev.ua

Сьогодні, 7 жовтня, відбудеться матч збірних Франції та України, тоді як раніше повідомлялося, що вперше в історії збірної України серед заявлених гравців на матч більше легіонерів, ніж гравців українських клубів. Про це повідомляє УЄФА.

Товариська зустріч між збірними мала пройти ще в березні, але була перенесена у зв'язку з початком пандемії коронавірусу.

Українська збірна зіткнулася з серйозними проблеми зі складом - гравці донецького "Шахтаря" не зможуть зіграти в найближчих матчах через те, що у кількох з них виявили коронавірус.

Також повідомляється, що через брак гравців, і, особливо, воротарів, в заявку на матч як гравець включений легендарний український голкіпер, колишній воротар київського "Динамо", який завершив кар'єру в 2016 році, а нині помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка, Олександр Шовковський.

"Зазначимо, що регламент УЄФА дозволяє включати в список учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професійного контракту з будь-яким клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна", - зазначили Української асоціації футболу.

Чи вийде на поле Шовковський невідомо, оскільки у Шевченка є ще один доступний на матч воротар - голкіпер київського "Динамо", Георгій Бущан.

Матч відбудеться сьогодні, 7 жовтня, в Парижі.

Початок зустрічі о 22:10 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалах "Футбол 1" і "Україна".

Як повідомляли Українські новини, вболівальники в Києві зможуть відвідати матчі збірної з Німеччиною та Іспанією.

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