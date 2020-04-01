МОЗ опублікував список медичних посад, яким належить доплата

Сьогодні, в день коли в Україні стартувала програма медгарантій, міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким визначено ці посади. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Перелік посад:

екстрений медичний техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

лікар загальної практики - сімейний лікар;

лікар-терапевт

лікар-педіатр;

лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;

сестра медична;

молодша сестра (усіх найменувань);

реєстратор медичний;

сестра-господиня;

водій.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з коронавірусними хворими.

Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.