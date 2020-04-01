МОЗ опублікував список медичних посад, яким належить доплата

Сьогодні, в день коли в Україні стартувала програма медгарантій, міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким визначено ці посади. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів. Перелік посад: екстрений медичний техник; врач-пульмонолог; врач-инфекционист; врач-патологоанатом; врач-эпидемиолог; врач-лаборант; врач-анестезиолог; врач-радиолог; врач-бактериолог; врач-рентгенолог; врач-вирусолог; лікар загальної практики - сімейний лікар; лікар-терапевт лікар-педіатр; лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19; сестра медична; молодша сестра (усіх найменувань); реєстратор медичний; сестра-господиня; водій. Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з коронавірусними хворими. Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.