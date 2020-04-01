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  • МОЗ опублікував список медичних посад, яким належить доплата
01 квітня 2020, середа, 18:45 16
Політика 2020-04-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ опублікував список медичних посад, яким належить доплата

МОЗ опублікував список медичних посад, яким належить доплата

Ольга Фандорина
МОЗ, Медики, Медпрацівники, Доплата медикам
Лікар. Лікарня. Медицина. Хвороба. Доктор. Фото: pixabay
Лікар. Лікарня. Медицина. Хвороба. Доктор. Фото: pixabay

Сьогодні, в день коли в Україні стартувала програма медгарантій, міністерство охорони здоров'я України визначило перелік посад медичних працівників, які будуть лікувати пацієнтів з коронавірусом, з підвищеними доплатами. Про це йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав наказ, яким визначено ці посади. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Перелік посад:

  • екстрений медичний техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • лікар загальної практики - сімейний лікар;
  • лікар-терапевт
  • лікар-педіатр;
  • лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
  • сестра медична;
  • молодша сестра (усіх найменувань);
  • реєстратор медичний;
  • сестра-господиня;
  • водій.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проголосувала за трикратну доплату медикам, які працюють з коронавірусними хворими.

Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

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