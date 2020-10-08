Трьом знакам зодіаку зірки обіцяють сьогодні труднощі, - астролог

ісля того, як за гороскопом на середу удача усміхалася Ракам, Козерогам і Рибам . За гороскопом на сьогодні, 8 жовтня, Овнів, Терезів і Скорпіонів чекають перешкоди в справах п Детальніше про астрологічний прогноз на четвер розкажуть Українські Новини.

Овен

За гороскопом на четвер, зірки радять Овнам діяти обачно. Важливо реально оцінювати, як будуть складатися обставини в подальшому. Однак, попри всі старання, стрибнути вище голови в цей день не вийде. Також можливі труднощі при вирішенні фінансових питань. Постарайтеся дотримуватися режиму економії і не викидати гроші на вітер.

Терези

Події протягом дня можуть розвиватися не завжди сприятливо. Представників знаку, за горосокопом на сьогодні, можуть очікувати труднощі і дрібні негаразди. У цей день Терези ризикують втратити момент, коли потрібно проявити гнучкість і уникати зайвої напруженості. Тому зірки радять проаналізувати свої кроки попередньо і постаратися передбачити, чого чекають оточуючі.

Скорпіон

Скорпіонів чекає складний день. Зірки запевняють, що Скорпіони будуть не завжди вірно оцінювати поточні події. Постарайтеся працювати в четвер з усією відповідальністю, проявіть себе і продемонструйте оточуючим свої досягнення і свої навички. Однак слід берегти свої секрети, оскільки їх можуть видати якраз ті люди, яким представники знака довіряють.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

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