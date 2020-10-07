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  • Три знака зодіаку зможуть вирішити будь-які проблеми сьогодні, — астролог
07 жовтня 2020, середа, 05:00 6
Lifestyle 2020-10-07T08:15:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодіаку зможуть вирішити будь-які проблеми сьогодні, — астролог

Три знака зодіаку зможуть вирішити будь-які проблеми сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Астрологія, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога, Прогноз астролога
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

Сьогодні удача посміхнеться Ракам, Козерогам і Рибам, після того, як у вівторок зірки були на боці Тельців, Стрільців і Риб. Детальніше про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в середу, 7 жовтня, розкажуть Українські Новини.

Рак

У середу до Раків повернеться колишня віра у власні сили, а також рішучість. Зірки запевняють, що представників цих знаків зодіаку можуть очікувати нові знайомства і зустрічі. Крім того, не виключений сплеск творчої активності, поява нових захоплень. При цьому надмірно не навантажуйте себе. Потрібно шукати баланс між поточними турботами і відпочинком.

Козерог

Козерогам в цей день пощастить більше, ніж іншим. У будь-якій справі чекайте успіх. Зірки запевняють, що в середу вдасться залагодити багато конфліктні ситуації, вдало розв'язувати фінансові питання. Не виключено, що Козероги зустрінуть людину з минулого. Є ймовірність відродження старого любовного роману. Якщо вже давно пов'язані міцними відносинами зі своєю другою половинкою, то проведіть цей день без сторонніх, це дозволить пожвавити почуття.

Риби

Риби в середу будуть в гарному настрої. Все, за що вони не візьмуться, буде зроблено на відмінно. У цей день не слід боятися складної роботи, адже у представників знаку буде шанс проявити себе і впоратися з усіма поточними справами. Після полудня не виключені цікаві і несподівані романтичні знайомства, а також покупки, які порадують і прослужать довго час.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Раніше повідомлялося про те, які астрономічні явища очікуються в жовтні.

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