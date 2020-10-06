Йде атмосферний фронт з дощами і похолоданням: синоптик попередила про різку зміну погоди

У вівторок, 6 жовтня, частину України накриє дощами, прийде різке похолодання і дощі у той час, як над Україною потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook. "Прийде фронт і принесе на Захід України дощі, місцями навіть з грозами. Дощі прийдуть до Житомирської та Вінницької області", - повідомила вона. За її словами, далі в Україну негоду не пропустить потужний східний антициклон, тому на решті території України буде переважати суха, з туманами, погода з поривчастим південно-східним вітром. Температура повітря найближчої ночі очікується +11 +16 градусів, на Сході +7 +10 градусів, а вдень в Україні потеплішає до +18 +23 градусів, в Криму до +25 градусів. У західних областях місцями +16 +18 градусів - дощі. У Києві вівторок буде з хмарами, але без істотних опадів. Тільки в другій половині дня є ймовірність дощу. Вітер залишається південний і періодично, раптово, поривчастий. Температура повітря вночі складе +13 +15 градусів, а вдень в Києві потеплішає до +20 градусів. Надалі повітря стане прохолодніше на 2-4 градуси, піде атмосферний фронт, який потягне за собою невеликі або помірні дощі. Найближчим часом тепліше буде на Сході та Півдні України - там +20 градусів і вище не стане дивиною, а прохолодніше очікується погода на тижні в західній частині, +13 +16 градусів. На півночі й в центральних областях - від осені десь +15 +19 градусів. Як повідомляли Українські Новини, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди – він почнеться тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами. Крім того, на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів.