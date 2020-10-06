Йде атмосферний фронт з дощами і похолоданням: синоптик попередила про різку зміну погоди

У вівторок, 6 жовтня, частину України накриє дощами, прийде різке похолодання і дощі у той час, як над Україною потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

"Прийде фронт і принесе на Захід України дощі, місцями навіть з грозами.

Дощі прийдуть до Житомирської та Вінницької області", - повідомила вона.

За її словами, далі в Україну негоду не пропустить потужний східний антициклон, тому на решті території України буде переважати суха, з туманами, погода з поривчастим південно-східним вітром.

Температура повітря найближчої ночі очікується +11 +16 градусів, на Сході +7 +10 градусів, а вдень в Україні потеплішає до +18 +23 градусів, в Криму до +25 градусів.

У західних областях місцями +16 +18 градусів - дощі.

У Києві вівторок буде з хмарами, але без істотних опадів. Тільки в другій половині дня є ймовірність дощу.

Вітер залишається південний і періодично, раптово, поривчастий.

Температура повітря вночі складе +13 +15 градусів, а вдень в Києві потеплішає до +20 градусів.

Надалі повітря стане прохолодніше на 2-4 градуси, піде атмосферний фронт, який потягне за собою невеликі або помірні дощі.

Найближчим часом тепліше буде на Сході та Півдні України - там +20 градусів і вище не стане дивиною, а прохолодніше очікується погода на тижні в західній частині, +13 +16 градусів.

На півночі й в центральних областях - від осені десь +15 +19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди – він почнеться тижнем "бабиного літа", а закінчиться зимовими снігопадами.

Крім того, на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

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