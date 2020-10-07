Раді порадили обмежити зарплати держчиновників і керівників держпідприємств 10 "мінімалки"

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту обмежити заробітні плати державних чиновників і керівників державних підприємств 10 мінімальними зарплатами у той час, як в серпні середня зарплата українців зменшилася на 360 гривень

Про це свідчить проєкт постанови №2798/П про прийняття законопроєкту № 2798 за основу, зареєстрований 7 жовтня, передають Українські Новини.

Так, законопроєктом № 2798 пропонується доповнити закон "Про оплату праці" ст. 13-2 в частині обмеження максимального розміру зарплати керівників і працівників підприємств державного сектора економіки, державних службовців і працівників установ і організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету.

Даною статтею передбачено, що максимальний розмір зарплати керівників і працівників підприємств держсектору економіки, держслужбовців і працівників установ і організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, не може перевищувати 10 мінімальних заробітних плат (на цей час 50 тис. гривень).

При цьому, згідно з висновком Головного науково-експертного управління, відповідно до ст. 94 Кодексу законів про працю розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації та максимальним розміром не обмежується.

Таким чином, запропоноване нововведення щодо встановлення обмеження максимального розміру зарплати не узгоджується з положеннями ст. 94 Кодексу законів про працю.

Крім того, наголошується, що таке обмеження є сумнівним з точки зору відповідності ч. 3 ст. 22 Конституції, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу чинних прав і свобод.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні показник середньої зарплати для розрахунку пенсій в липні 2020 року у порівнянні з минулим місяцем зменшився на 1 360,03 гривень і становив 9 837,35 гривні.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, за оптимістичним сценарієм розвитку економіки, середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022 року.

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