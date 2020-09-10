В Одеській області закінчилися тести на коронавірус, медикам немає з чим працювати

той час як на Харківщині правоохоронці "накрили" цех з виробництва тестів на коронавірус . В Одеській області були повністю вичерпані запаси тестів для виявлення зараження коронавірусів нового типу SARS-CoV-2 у

Про це ТСН розповів представник Лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, передають Українські Новини.

За минулу добу в області було підтверджено 41 новий випадок зараження на коронавірус. Дементьєв зазначив, що це пов'язано не з поліпшенням епідеміологічної ситуації, а з відсутністю тестів.

За словами Дементьєва, лаборантам просто нема з чим працювати. Зараз у них немає доступу до тестів на коронавірус і реагентів, які необхідні для роботи з ними.

"Гроші на тест-системи та реагенти є, однак постачальники не можуть в достатньому обсязі надати все необхідне", - пояснив він ситуацію, що склалася.

На жаль, додав він, зараз це загальнонаціональна проблема, яка спостерігається не тільки в Одеській області.

Згідно з даними МОЗ, з початку пандемії коронавируса в Одеській області було підтверджено 8 874 випадки зараження COVID-19. Успішно побороти захворювання змогли 2 108 осіб, ще 138 - загинули від ускладнень, викликаних інфекцією.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ пояснили, яким групам українців покладається безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я очікує початку масової вакцинації населення від коронавірусу не раніше середини 2021 року.

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