В Амстердамі чоловік покусав і побив водія автобуса за вимогу одягнути маску, - ЗМІ

Відсутність захисної маски та зауваження стало причиною нападу невідомого на водія пасажирського автобуса в Амстердамі. Як пише Європейська правда , про це повідомила телерадіокомпанія NOS.

Постраждалим виявився 67-річний водій одного з автобусів компанії громадського транспорту GVB. Коли в салон зайшов чоловік без захисної маски він зробив йому зауваження, в результаті чого був покусаний і побитий.

Водія госпіталізували в лікарню. У нього струс мозку, забиті ребра і чотири вибитих зуба. Лікарі розповіли, що у водія сильний шок, але попри це він добре тримається.

Повідомляється, що нападник втік з місця події, його оголосили в розшук. У поліції розповіли, що у них є знімки з камер спостереження, на яких чітко видно нападника.

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