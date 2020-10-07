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  • В Амстердамі чоловік покусав і побив водія автобуса за вимогу одягнути маску, - ЗМІ
07 жовтня 2020, середа, 20:12 8
Європа 2020-10-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Амстердамі чоловік покусав і побив водія автобуса за вимогу одягнути маску, - ЗМІ

В Амстердамі чоловік покусав і побив водія автобуса за вимогу одягнути маску, - ЗМІ

Константин Долгий
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Захисна маска на землі. Фото: Pixabay
Захисна маска на землі. Фото: Pixabay

Відсутність захисної маски та зауваження стало причиною нападу невідомого на водія пасажирського автобуса в Амстердамі. Як пише Європейська правда, про це повідомила телерадіокомпанія NOS.

Постраждалим виявився 67-річний водій одного з автобусів компанії громадського транспорту GVB. Коли в салон зайшов чоловік без захисної маски він зробив йому зауваження, в результаті чого був покусаний і побитий.

Водія госпіталізували в лікарню. У нього струс мозку, забиті ребра і чотири вибитих зуба. Лікарі розповіли, що у водія сильний шок, але попри це він добре тримається.

Повідомляється, що нападник втік з місця події, його оголосили в розшук. У поліції розповіли, що у них є знімки з камер спостереження, на яких чітко видно нападника.

Як повідомляли Українські Новини, штаті Міссурі (США) затримали 26-річного чоловіка, який спеціально облизував товари на полицях магазину, щоб показати, що не боїться коронавірусу.

Раніше у Києві водій маршрутного таксі грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами.

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