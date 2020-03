У США чоловік заявив, що не боїться коронавірусу і облизав товари в магазині. Його звинувачують в тероризмі

Так, повідомляється, що чоловік на ім'я Коді Пфістер зняв для Snapchat відео, на якому облизує полиці з товарами. Ролик став вірусним, а через кілька днів люди, які знаходяться в центрі пандемії, звернули на дане відео увагу і звернулися в місцеву поліцію.

Чоловік був заарештований і прокуратура округу Уоррен штату Міссурі висунула проти нього звинувачення в тероризмі другого ступеня.

"Обвинувачений свідомо і навмисно нівелював загрозу для життя людей і спровокував закриття закладу торгівлі, евакуацію, карантин і т. д.", - йдеться у судових документах.

Адвокат обвинуваченого акцентує увагу на тому, що відео було знято 10 березня (опубліковано 11 березня), за день до того, як ВООЗ оголосила про пандемію СOVID-19.

"Вчинок підзахисного, який сьогодні виглядає, як поведінка незрілої і несвідомої людини був здійснений в інших обставинах. Після 10 березня вчинок отримав нову негативну оцінку і перетворився на злочин", - заявив захист обвинуваченого.

Cody Lee Pfister was arrested and charged with making a terrorist threat for licking items at a Walmart.



Was it worth it? 🤦‍♂️#CongratulationsYouPlayedYourself#EbrointheMorning



pic.twitter.com/xItR6nO5jA