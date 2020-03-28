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  • У США чоловік заявив, що не боїться коронавірусу і облизав товари в магазині. Його звинувачують в тероризмі
28 березня 2020, субота, 23:33 3
Америка 2020-03-28T23:45:01+02:00
Українські Новини
У США чоловік заявив, що не боїться коронавірусу і облизав товари в магазині. Його звинувачують в тероризмі

У США чоловік заявив, що не боїться коронавірусу і облизав товари в магазині. Його звинувачують в тероризмі

Анна Рудык
Курйози, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в США

В штаті Міссурі (США) затримали 26-річного чоловіка, який спеціально облизував товари на полицях магазину, щоб показати, що не боїться коронавірусу. Тепер йому загрожує суд за звинуваченням у тероризмі. Про це повідомляє місцеве видання Stltoday.

Так, повідомляється, що чоловік на ім'я Коді Пфістер зняв для Snapchat відео, на якому облизує полиці з товарами. Ролик став вірусним, а через кілька днів люди, які знаходяться в центрі пандемії, звернули на дане відео увагу і звернулися в місцеву поліцію.

Чоловік був заарештований і прокуратура округу Уоррен штату Міссурі висунула проти нього звинувачення в тероризмі другого ступеня.

"Обвинувачений свідомо і навмисно нівелював загрозу для життя людей і спровокував закриття закладу торгівлі, евакуацію, карантин і т. д.", - йдеться у судових документах.

Адвокат обвинуваченого акцентує увагу на тому, що відео було знято 10 березня (опубліковано 11 березня), за день до того, як ВООЗ оголосила про пандемію СOVID-19.

"Вчинок підзахисного, який сьогодні виглядає, як поведінка незрілої і несвідомої людини був здійснений в інших обставинах. Після 10 березня вчинок отримав нову негативну оцінку і перетворився на злочин", - заявив захист обвинуваченого.

Як повідомляли Українські Новини, США "обігнали" Китай за захворюваністю на коронавірус за добу 27 березня.

Також іспанські лікарі розповідають про катастрофічне положення з коронавірусом в країні.

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