Падіння АН-26. Розслідування з'ясувало, чому у літака відмовив лівий двигун

В результаті проведеного розслідування падіння літака Ан-26 Збройних сил причиною відмови лівого двигуна, що впав під Чугуєвом, стала відмова в роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також було виявило наявність грубих порушень в організації польоту.

Про це заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передають Українські Новини.

"Розслідування показало наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому. Встановлено технічну причину позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по ВКМ (вимірювач крутного моменту). Це відбулося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - написав він.

Уруський підкреслив, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відтворено останній політ літака Ан-26, а також встановлено зміст переговорів як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія прощання із загиблими біля Чугуєва (Харківська область) в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил.

Командування Повітряних сил Збройних сил спростовує заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літаку з сином командувача відомства перед потерпілим крах літаком Ан-26 в Харківській області.

Також слідство відновило картину краху військово-транспортного літака Ан-26 і вважає, що версія теракту є найменш вірогідною.

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