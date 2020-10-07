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  • Падіння АН-26. Розслідування з'ясувало, чому у літака відмовив лівий двигун
07 жовтня 2020, середа, 19:45 9
Події 2020-10-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Падіння АН-26. Розслідування з'ясувало, чому у літака відмовив лівий двигун

Падіння АН-26. Розслідування з'ясувало, чому у літака відмовив лівий двигун

Кира Молчанова
Ан-26, Олег Уруський, загибель курсантів, Авіакатастрофа під Чугуєвом, Авіакатастрофа Ан-26, падіння літака з курсантами
Крах АН-26 під Чугуєвом. Фото: facebook.com/dbr.gov.ua
Крах АН-26 під Чугуєвом. Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

В результаті проведеного розслідування падіння літака Ан-26 Збройних сил причиною відмови лівого двигуна, що впав під Чугуєвом, стала відмова в роботі одного з блоків системи управління двигуна. Також було виявило наявність грубих порушень в організації польоту.

Про це заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передають Українські Новини.

"Розслідування показало наявність грубих порушень як у виконанні польотних завдань, так і в організації польотів в цілому. Встановлено технічну причину позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по ВКМ (вимірювач крутного моменту). Це відбулося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна", - написав він.

Уруський підкреслив, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відтворено останній політ літака Ан-26, а також встановлено зміст переговорів як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

Як повідомляли Українські Новини, 6 жовтня за участю президента Володимира Зеленського відбулася церемонія прощання із загиблими біля Чугуєва (Харківська область) в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил.

Командування Повітряних сил Збройних сил спростовує заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера про надання пріоритету в посадці літаку з сином командувача відомства перед потерпілим крах літаком Ан-26 в Харківській області.

Також слідство відновило картину краху військово-транспортного літака Ан-26 і вважає, що версія теракту є найменш вірогідною.

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