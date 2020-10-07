Під Сумами стався викид токсичної хімічної речовини

На залізничній станції Торопилівка поблизу населеного пункту Степановці, що біля Сум, стався викид аміаку. Про це пише Суспільне .

Як розповіла начальник одного з управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко, викид аміаку стався в результаті розгерметизації цистерни.

За її словами, фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили в Держпродспоживслужбу, що викинута в результаті НП концентрація аміаку не є небезпечною.

"З огляду на властивість цього газу, швидше за все, його концентрація вже розбавлена повітряними масами й загрози для людей не становить", - зазначила Тищенко.

Зараз на місці інциденту працюють співробітники ДСНС. Вони проведуть заміри та визначать, чи представляє викинутий в повітря аміак небезпеку для людей.

У соціальній мережі Instagram було опубліковано відео, на якому видно, як при перекачуванні речовини з цистерни у вантажівку відбувається викид.

Як повідомляли Українські Новини, під час лісових пожеж у Київській області жителям столиці рекомендували не виходити на вулицю. Тепер таку ж рекомендацію отримали жителі Сумської області — там в селі Ганнівка стався викид токсичної речовини одоранту.

Крім того, за даними Організації Об'єднаних Націй, наслідки коронавірусної пандемії відбилися на екології, через яку до 75 відсотків "коронавірусного пластику" стали відходами.

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