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07 жовтня 2020, середа, 19:38 6
Події 2020-10-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
Під Сумами стався викид токсичної хімічної речовини

Під Сумами стався викид токсичної хімічної речовини

Константин Долгий
дснс, Суми, ДСНС України, забруднення оточуючого середовища, Аміак, події, Сумська область
Забруднення повітря. Фото: pixabay
Забруднення повітря. Фото: pixabay

На залізничній станції Торопилівка поблизу населеного пункту Степановці, що біля Сум, стався викид аміаку. Про це пише Суспільне.

Як розповіла начальник одного з управлінь Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко, викид аміаку стався в результаті розгерметизації цистерни.

За її словами, фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили в Держпродспоживслужбу, що викинута в результаті НП концентрація аміаку не є небезпечною.

"З огляду на властивість цього газу, швидше за все, його концентрація вже розбавлена повітряними масами й загрози для людей не становить", - зазначила Тищенко.

Зараз на місці інциденту працюють співробітники ДСНС. Вони проведуть заміри та визначать, чи представляє викинутий в повітря аміак небезпеку для людей.

У соціальній мережі Instagram було опубліковано відео, на якому видно, як при перекачуванні речовини з цистерни у вантажівку відбувається викид.

 
 
 
 
 
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Витік аміаку в Торопилівка близько 8-10 км від Сум

Допис, поширений Сумы | Суми | Sumy (@sumylike)

Як повідомляли Українські Новини, під час лісових пожеж у Київській області жителям столиці рекомендували не виходити на вулицю. Тепер таку ж рекомендацію отримали жителі Сумської області — там в селі Ганнівка стався викид токсичної речовини одоранту.

Крім того, за даними Організації Об'єднаних Націй, наслідки коронавірусної пандемії відбилися на екології, через яку до 75 відсотків "коронавірусного пластику" стали відходами.

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