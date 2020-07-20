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20 липня 2020, понеділок, 12:25 30
Події 2020-07-20T14:31:27+03:00
Українські Новини
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю

Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю

Кира Молчанова
Одорант, забруднення повітря, Сумська область
Викид. Фото: Pixabay
Викид. Фото: Pixabay

Під час лісових пожеж у Київській області жителям столиці рекомендували не виходити на вулицю. Тепер таку ж рекомендацію отримали жителі Сумської області — там в селі Ганнівка стався викид токсичної речовини одоранту.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник мера Сум Олександр Журба.

"Низька концентрація одоранту в повітрі може викликати подразнення очей і шкіри, спровокувати головні болі, нудоту і проблеми з диханням", — написав Журба.

Мешканців навколишніх територій закликають без необхідності не виходити на вулицю, закрити будинку всі вікна і двері, а також провести вологе прибирання.

Одорант — це речовина, яку додають в природний газ, щоб визначити місце аварії у разі витоку. Напередодні жителі області відчули запах саме цієї речовини.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (Держнс) ліквідувала вирувала кілька днів поспіль пожежу на території Луганської області.

Крім того, у Чернівцях зайнялася виробнича будівля з виготовлення взуття та гумових виробів.

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