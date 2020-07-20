Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю

Під час лісових пожеж у Київській області жителям столиці рекомендували не виходити на вулицю. Тепер таку ж рекомендацію отримали жителі Сумської області — там в селі Ганнівка стався викид токсичної речовини одоранту.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник мера Сум Олександр Журба.

"Низька концентрація одоранту в повітрі може викликати подразнення очей і шкіри, спровокувати головні болі, нудоту і проблеми з диханням", — написав Журба.

Мешканців навколишніх територій закликають без необхідності не виходити на вулицю, закрити будинку всі вікна і двері, а також провести вологе прибирання.

Одорант — це речовина, яку додають в природний газ, щоб визначити місце аварії у разі витоку. Напередодні жителі області відчули запах саме цієї речовини.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (Держнс) ліквідувала вирувала кілька днів поспіль пожежу на території Луганської області.

Крім того, у Чернівцях зайнялася виробнича будівля з виготовлення взуття та гумових виробів.