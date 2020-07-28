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28 липня 2020, вівторок, 10:43 10
Світ 2020-07-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
Пандемія коронавірусу серйозно "вдарила" по екології

Пандемія коронавірусу серйозно "вдарила" по екології

Елизавета Кесельман
Екологія, Коронавірус, пластикові пакети, пластикові відходи
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У той час, як США розпочали масове випробовування вакцини від COVID-19, пандемія коронавірусу принесла серйозну шкоду в різні сфери, починаючи від економічної і закінчуючи екологією. За даними Організації Об'єднаних Націй, наслідки коронавірусної пандемії відбилися на екології, через яку до 75 відсотків "коронавірусного пластику" стали відходами.

Про це зазначається в повідомленні на сайті ООН.

"Наші вулиці, пляжі і океани постраждали від цунамі відходів COVID-19, включно із захисними масками для особи, рукавичками, флаконами від дезінфекторів для рук і упакуванням від їжі", йдеться в повідомленні.

За словами директора Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) Памели Кок-Хамільтон, ще до пандемії забруднення пластиком було однією з найбільших загроз для планети, а "раптовий бум" споживання засобів захисту від коронавірусу "значно погіршив ситуацію".

Як повідомляють у відомстві, потреба в дотриманні соціальної дистанції призвела до величезної кількості пластикових відходів, оскільки люди у всьому світу щодня замовляли доставляння їжі. Так, тільки в Сінгапурі, де проживають 5,7 млн осіб, протягом восьми тижнів карантину на звалища потрапили 1 470 додаткових тонн пластикових відходів, зокрема одноразові упакування від продуктів.

Наголошується, що приблизно 75 відсотків "коронавірусного пластику", найімовірніше, стануть відходами, "які забивають наші звалища і плавають у  наших морях".

Водночас, додали в ООН, у зв'язку з карантинними заходами, введеними в багатьох країнах для боротьби з поширенням пандемії COVID-19, викиди парникових газів у світі скоротилися на 5 відсотків.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу і скликає надзвичайну комісію.

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