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07 жовтня 2020, середа, 18:39 10
Європа 2020-10-07T19:45:02+03:00
Українські Новини
Литва змінила правила самоізоляції для громадян, які повертаються з інших країн

Литва змінила правила самоізоляції для громадян, які повертаються з інших країн

Константин Долгий
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Литва. Фото: pixabay
Литва. Фото: pixabay

Влада Литви оновили правила проходження режиму самоізоляції для мандрівників з-за кордону у той час, як в Болгарії заборонили українцям в'їжджати на свою територію без попередньо пройденого тесту на COVID-19.

Як пише Європейська правда, з посиланням на видання Delfi.

Сьогодні самоізоляцію можна не проходити після повернення з країни, де рівень захворюваності упродовж останніх двох тижнів не перевищував 25 підтверджених випадків на 100 тисяч жителів. При цьому в Литві даний показник значно вищий.

"Ми продовжуємо обговорювати це питання. Нескінченно підіймати поріг не можна. Потрібно знайти механізм, який допоможе нам максимально запобігти ризику поширення інфекції від людей, які приїхали з-за кордону", - сказав глава Центру профілактики та контролю захворювань Юрій Перевощиков.

Він зазначив, що раніше поріг самоізоляції становив 16, проте пізніше був підвищений до 25. Проте, підкреслив Перевощиков, якщо знову підвищити його, вдасться знизити кількість випадків COVID-19.

За правилами нового порядку самоізоляції, після приїзду самоізолюватися необхідно, якщо людина прибула з країни, де рівень захворюваності на 10% вище, ніж в Литві.

Як повідомляли Українські Новини, перелік країн, в які українським туристам відкритий в'їзд, розширився у вересні на 4 до 52, також іноземцям більше не збираються обмежувати в'їзд.

Також Кабінет Міністрів скасував дозвіл на в'їзд в Україну іноземцям, які їдуть транзитом.

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