підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ексдиректор департаменту ліцензування НБУ Завадецький претендує на посаду заступника голови Нацбанку
07 жовтня 2020, середа, 17:48 7
Економіка 2020-10-07T18:45:02+03:00
Українські Новини
Ексдиректор департаменту ліцензування НБУ Завадецький претендує на посаду заступника голови Нацбанку

Ексдиректор департаменту ліцензування НБУ Завадецький претендує на посаду заступника голови Нацбанку

Кира Молчанова
НБУ, Нацбанк, Національний банк України, Катерина Рожкова, Олександр Завадецький
Олександр Завадецький. Фото: facebook.com/oleksandr.zavadetskyi
Олександр Завадецький. Фото: facebook.com/oleksandr.zavadetskyi

На посаду заступника глави НБУ претендує колишній директор департаменту ліцензування Національного банку Олександр Завадецький.

Про це свідчить його декларація як кандидата на пост заступника голови Центробанку, передають Українські Новини.

Олександр Завадецький задекларував за 2019 рік 39,95 тис. гривень доходу від роботи в ТОВ "Адвокатське бюро Завадецький", яке йому ж і належить.

Крім того, він отримав 2 млн гривень дивідендів за підсумками діяльності цієї компанії.

На рахунках в банку у Завадецького є 11 тис. доларів, а готівкою у нього з дружиною зберігається 820 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в червні 2015 року НБУ призначив Олександра Завадецький головним по стеженню за пов'язаними з банками особами.

У березні 2016 роки він став директором департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку, але в жовтні 2016 року було звільнено.

У грудня 2017 Шевченківський районний суд Києва відновив Завадецький на посаді директора департаменту ліцензування.

31 січня Апеляційний суд підтвердив законність відновлення на посаді Завадецький.

У лютому 2018 Національний банк України відновив Олександра Завадецький на посаді директора департаменту ліцензування, однак той не вийшов на роботу.

5 жовтня Рада Національного банку оголосив догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожкової та заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Раніше глава ради Національного банку України Богдан Данилишин закликав першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову і заступника голови Дмитра Сологуба не триматися за посади.

Більше новин про: НБУ Нацбанк Національний банк України Катерина Рожкова Олександр Завадецький

Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися...
Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологу...
Член ради НБУ Шапран заявляє про спробу політичног...
НБУ ліквідував банк "Аркада"...
Керівництво "Нафтогазу" не зможе розраховувати на премії при збитках за підсумком року, про штрафи поки не говорять
У Києві захворюваність на коронавірус знову наближається до 400 випадків на добу
Новини
Литва змінила правила самоізоляції для громадян, які повертаються з інших країн 18:39
Понад половина українців не вважає, що Україна - незалежна країна 18:14
Український мед, м'ясо і гриби хоче купувати йорданська мережа супермаркетів 18:02
Обіцяні Великобританією 1,25 млрд фунтів на ВМС України виявилися кредитом, який частково освоять самі англійці 17:50
Ексдиректор департаменту ліцензування НБУ Завадецький претендує на посаду заступника голови Нацбанку 17:48
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
На Київщині відбувається рейдерське захоплення земель під прикриттям іноземних інвестицій, — ЗМІ 12:27
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
більше новин
У хворого на коронавірус Порошенка погіршився стан здоров'я
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok