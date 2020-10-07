Ексдиректор департаменту ліцензування НБУ Завадецький претендує на посаду заступника голови Нацбанку

На посаду заступника глави НБУ претендує колишній директор департаменту ліцензування Національного банку Олександр Завадецький.

Про це свідчить його декларація як кандидата на пост заступника голови Центробанку, передають Українські Новини.

Олександр Завадецький задекларував за 2019 рік 39,95 тис. гривень доходу від роботи в ТОВ "Адвокатське бюро Завадецький", яке йому ж і належить.

Крім того, він отримав 2 млн гривень дивідендів за підсумками діяльності цієї компанії.

На рахунках в банку у Завадецького є 11 тис. доларів, а готівкою у нього з дружиною зберігається 820 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, в червні 2015 року НБУ призначив Олександра Завадецький головним по стеженню за пов'язаними з банками особами.

У березні 2016 роки він став директором департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку, але в жовтні 2016 року було звільнено.

У грудня 2017 Шевченківський районний суд Києва відновив Завадецький на посаді директора департаменту ліцензування.

31 січня Апеляційний суд підтвердив законність відновлення на посаді Завадецький.

У лютому 2018 Національний банк України відновив Олександра Завадецький на посаді директора департаменту ліцензування, однак той не вийшов на роботу.

5 жовтня Рада Національного банку оголосив догану першому заступнику голови НБУ Катерині Рожкової та заступнику голови Дмитру Сологубу за порушення розпорядчих актів Нацбанку.

Раніше глава ради Національного банку України Богдан Данилишин закликав першу заступницю голови НБУ Катерину Рожкову і заступника голови Дмитра Сологуба не триматися за посади.

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