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07 жовтня 2020, середа, 17:25 6
Технології 2020-10-07T17:46:16+03:00
Українські Новини
Вчені перетворили шпинат в джерело живлення для батарей

Вчені перетворили шпинат в джерело живлення для батарей

Константин Долгий
Наука, Електроенергія, вчені, технології, дослідження вчених, Дослідження
Листя шпинату. Фото: depositphotos.com
Листя шпинату. Фото: depositphotos.com

Вчені з Американського університету перетворили шпинат в каталізатор для паливних елементів і батарей у той час, як фахівці з Тихоокеанської північно-західної лабораторії в США виявили новий стан рідкої води.

Як передають Українські Новини, про це повідомляє британське видання Daily Mail.

В ході досліджень вчені вичавили весь сік з листя шпинату, промили та подрібнили. Після цього вони нанесли поверх отриманої суміші шар азоту. Було виявлено, що подібна інновація перевершує аналогічні каталізатори з платини.

"Випробуваний нами метод дозволяє виробляти високоактивні каталізатори на вуглецевій основі зі шпинату, який є відновлюваною біомасою", - розповів автор роботи професор Шоучжун Цзой.

За його словами, характеристики каталізаторів на основі шпинату в кілька разів вище, ніж їх комерційні аналоги. Крім того, каталізатори, отримані з даної біомаси є більш стабільними.

Каталізатори використовуються для прискорення реакції відновлення кисню в батареях, що дозволяє зробити достатній струм і отримати енергію. На думку вчених, каталізатори зі шпинату можуть знайти застосування від гаджетів і електромобілів, до військової техніки та більш складної електроніки.

Як повідомляли Українські Новини, вчені з Університету Арізони в США виявили у коронавірусу нового типу SARS-CoV-2 знеболювальні властивості.

Крім того, раніше дослідники з Медичної школи Університету Колорадо і Єльського університету в США виявили підтвердження того, що коронавірус здатний впливати на мозок – поруч з інфікованими клітинами були виявлені процеси, які вчені назвали "невеликі інсульти" - вірус забирав у клітин кисень, що викликало їх відмирання.

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