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18 вересня 2020, пʼятниця, 20:47 5
Наука 2020-09-18T21:30:03+03:00
Українські Новини
Американські вчені виявили новий стан рідкої води

Американські вчені виявили новий стан рідкої води

Константин Долгий
Вода, вчені, дослідження вчених
Склянка з водою. Фото: depositphotos.com
Склянка з водою. Фото: depositphotos.com

Тоді як британські вчені виявили основні форми захворювання на COVID-19, фахівці з США заявили, що вода, яка перебуває в переохолодженому стані, є двома рідинами в одній. Про це в п'ятницю, 18 вересня, повідомило видання Science, передають Українські Новини.

Під час експерименту вчені з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії в штаті Вашингтон за допомогою лазера зруйнували тонку крижану плівку, в результаті чого утворилася переохолоджена рідка вода.

Використовуючи метод інфрачервоної спектроскопії вчені простежили за етапами перетворення в проміжку між -138 до -28 градусів за Цельсієм.

Вивчаючи отримані кадри вчені прийшли висновку, що в процесі переохолодження вода перетворюється в щільну рідку фазу, яка продовжує одночасно співіснувати зі звичною рідкою фазою.

Зазначається, що співвідношення двох фаз змінюється в залежності від температури води.

З слів одного з учених, подібний експеримент допоміг вирішити давній спір про те, чи завжди глибоко охолоджена водна починає кристалізуватися, перш ніж досягти врівноваженого стану.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що ультрафіолет здатний вбивати коронавірус за лічені секунди.

Також повідомлялося, що вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Єгипту.

 

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