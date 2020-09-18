Американські вчені виявили новий стан рідкої води

Тоді як британські вчені виявили основні форми захворювання на COVID-19 , фахівці з США заявили, що вода, яка перебуває в переохолодженому стані, є двома рідинами в одній. Про це в п'ятницю, 18 вересня, повідомило видання Science , передають Українські Новини.

Під час експерименту вчені з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії в штаті Вашингтон за допомогою лазера зруйнували тонку крижану плівку, в результаті чого утворилася переохолоджена рідка вода.

Використовуючи метод інфрачервоної спектроскопії вчені простежили за етапами перетворення в проміжку між -138 до -28 градусів за Цельсієм.

Вивчаючи отримані кадри вчені прийшли висновку, що в процесі переохолодження вода перетворюється в щільну рідку фазу, яка продовжує одночасно співіснувати зі звичною рідкою фазою.

Зазначається, що співвідношення двох фаз змінюється в залежності від температури води.

З слів одного з учених, подібний експеримент допоміг вирішити давній спір про те, чи завжди глибоко охолоджена водна починає кристалізуватися, перш ніж досягти врівноваженого стану.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що ультрафіолет здатний вбивати коронавірус за лічені секунди.

Також повідомлялося, що вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Єгипту.

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