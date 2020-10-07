В жовтні у Шмигаля стало більше радників та помічників на 4 особи

Секретаріат Кабінету Міністрів України повідомив, що за станом на 1 жовтня 2020 року прем'єр-міністр Дениса Шмигаль, який раніше заявив про неможливість виплачувати пенсії через 15 років, має 6 штатних радників, 3 помічника та 13 позаштатних радників.

Про це йдеться у відповіді Кабміну на інформаційний запит Українських Новин.

"Станом на 01.10.2020 штатними радниками Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. є Губанов Олег Ігорович, Саламаха Тимур Васильович, Жохова Ганна Миколаївна, Котлярова Олена Сергіївна, Сиротинський Тарас Романович, Москаленко Валентина Володимирівна; радниками на громадських засадах – Афян Артем Артурович, Бойко Наталія Андріївна, Гусейнова Тамара Асафівна, Криволап Кирило Костянтинович, Куцевол Анатолій Анатолійович, Ливч Дмитро Дмитрович, Луфер Дмитро Андрійович, Маслов Ігор Олександрович, Пода Вікторія Віталіївна, Стефурак Сергій Олексійович, Філіпчук Василь Олександрович, Шевченко Ірина Олександрівна, Щеп’як Андрій Іванович; штатними помічниками – Лугач Ольга Олександрівна, Шикіта Анна Ігорівна, Годун Людмила Григорівна", - вказано у відповіді.

Відповідь на запит Українських Новин про кількість радників прем'єр-міністра Шмигаля

А саме, з посади штатного радниками прем'єра була звільнена Наталія Шевченко, Дмитро Луфер став позаштатним радником, а новим штатним помічником призначена Людмила Годун.

Нагадаємо, в травні Шмигаль призначив 2 нових позаштатних радників: Наталію Бойко та Анатолія Куцевола і звільнив штатного радника Сергія Цивкача.

У квітні Шмигаль призначив 6 нових радників: штатних - Сергія Цивкача, Дмитра Луфера, Наталію Шевченко, Валентину Москаленко і позаштатних - Кирила Криволапа та Дмитра Лівча, а також звільнив штатного радника Ольгу Лугач.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні у прем'єра Шмигаль було 5 штатних та 7 позаштатних радників. Штатні - Олег Губанов, Тимур Саламаха, Ганна Жохова, Олена Котлярова, Ольга Лугач; на громадських засадах - Артем Афян, Тамара Гусейнова, Ігор Маслов, Вікторія Пода, Тарас Сиротинський, Сергій Стефурак, Андрій Щепьяк.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини