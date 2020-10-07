підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
07 жовтня 2020, середа, 15:47 5 Документ
Кабмін 2020-10-07T16:21:49+03:00
Українські Новини
В жовтні у Шмигаля стало більше радників та помічників на 4 особи

В жовтні у Шмигаля стало більше радників та помічників на 4 особи

Сергій Паламаренко
Кабінет Міністрів України, Радники, помічники, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: Facebook
Денис Шмигаль. Фото: Facebook

Секретаріат Кабінету Міністрів України повідомив, що за станом на 1 жовтня 2020 року прем'єр-міністр Дениса Шмигаль, який раніше заявив про неможливість виплачувати пенсії через 15 років, має 6 штатних радників, 3 помічника та 13 позаштатних радників.

Про це йдеться у відповіді Кабміну на інформаційний запит Українських Новин.

"Станом на 01.10.2020 штатними радниками Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. є Губанов Олег Ігорович, Саламаха Тимур Васильович,  Жохова Ганна Миколаївна, Котлярова Олена Сергіївна, Сиротинський Тарас Романович, Москаленко Валентина Володимирівна; радниками на громадських засадах – Афян Артем Артурович, Бойко Наталія Андріївна, Гусейнова Тамара Асафівна, Криволап Кирило Костянтинович, Куцевол Анатолій Анатолійович, Ливч Дмитро Дмитрович, Луфер Дмитро Андрійович, Маслов Ігор Олександрович, Пода Вікторія Віталіївна, Стефурак Сергій Олексійович, Філіпчук Василь Олександрович, Шевченко Ірина Олександрівна, Щеп’як Андрій Іванович; штатними помічниками –  Лугач Ольга Олександрівна, Шикіта Анна Ігорівна, Годун Людмила Григорівна", - вказано у відповіді.

Відповідь на запит Українських Новин про кількість радників прем'єр-міністра ШмигаляВідповідь на запит Українських Новин про кількість радників прем'єр-міністра Шмигаля

А саме, з посади штатного радниками прем'єра була звільнена Наталія Шевченко, Дмитро Луфер став позаштатним радником, а новим штатним помічником призначена Людмила Годун.

Нагадаємо, в травні Шмигаль призначив 2 нових позаштатних радників: Наталію Бойко та Анатолія Куцевола і звільнив штатного радника Сергія Цивкача.

У квітні Шмигаль призначив 6 нових радників: штатних - Сергія Цивкача, Дмитра Луфера, Наталію Шевченко, Валентину Москаленко і позаштатних - Кирила Криволапа та Дмитра Лівча, а також звільнив штатного радника Ольгу Лугач.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні у прем'єра Шмигаль було 5 штатних та 7 позаштатних радників. Штатні - Олег Губанов, Тимур Саламаха, Ганна Жохова, Олена Котлярова, Ольга Лугач; на громадських засадах - Артем Афян, Тамара Гусейнова, Ігор Маслов, Вікторія Пода, Тарас Сиротинський, Сергій Стефурак, Андрій Щепьяк.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: Кабінет Міністрів України Радники помічники Денис Шмигаль

Сьогодні Кабмін проведе засідання...
Шмигаль у травні призначив 2 нових радників та одн...
Список радників Єрмака та його заступників...
Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії...
В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися
Новини
Стратегічні комунікації Мінцифри очолить Інститут когнітивного моделювання 16:37
Локалізація захистить ринок комунальної техніки України від демпінгового імпорту 16:15
Слідство у катастрофі АН-26 виявило грубі порушення в організації польотів, - Уруський 16:05
В 2020 році київські двори відремонтували на 620 млн гривень, – мер Кличко 15:56
В жовтні у Шмигаля стало більше радників та помічників на 4 особи 15:47 Документ
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Кількість летальних випадків від коронавірусу зросла майже втричі за добу 09:26
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися 10:17
більше новин
На лікування одного хворого на коронавірус у тяжкій формі потрібно від 45 тис. гривень, - Степанов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok