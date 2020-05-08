Шмыгаль в апреле назначил себе новых советников и одного уволил

Премьер-министр Денис Шмыгаль, которому начислили 47 тыс. гривен, в апреле назначил 6 новых советников: штатных - Сергея Цивкача, Дмитрия Луфера, Наталию Шевченко, Валентину Москаленко и внештатных - Кирилла Криволапа и Дмитрия Ливча и уволил штатного советника Ольгу Лугач.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Всего у Шмыгаля 9 штатных и 8 внештатных советников.

Премьер-министр назначил внештатного советника Тараса Сиротинского штатным советником.

Цивкач являлся кандидатом на должность заместителя министра развития общин и территорий, является основателем общественной организации"К.ЕЙ.С.Е.С. ІНТЕРНЕШНЛ".

Луфер и Шевченко являются заместителями министра здравоохранения.

Москаленко является заместителем министра развития общин и территорий. Криволап - директор компании "Платформа Агрохаб". Ливч - экономист и эксперт в сфере агротехники, энергетики и IT.

Как сообщали Українськi Новини, в марте у премьер-министра Дениса Шмыгаля было 5 штатных и 7 внештатных советников.

Штатные - Олег Губанов, Тимур Саламаха, Анна Жохова, Елена Котлярова, Ольга Лугач; на общественных началах - Артем Афян, Тамара Гусейнова, Игорь Маслов, Виктория Пода, Тарас Сиротинский, Сергей Стефурак, Андрей Щепьяк.