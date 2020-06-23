Шмыгаль в мае назначил 2 новых советников и одного уволил

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее объявил о начале второй волны коронавируса в Украине, в мае назначил 2 новых внештатных советников: Наталию Бойко и Анатолия Куцевола и уволил штатного советника Сергея Цивкача.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Всего у Шмыгаля 8 штатных и 10 внештатных советников.

Бойко является членом наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины".

Ранее занимала должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции.

Куцевол с ноября 2014 года по сентябрь 2016 года являлся заместителем директора правительственного офиса по вопросам европейской интеграции, начальником управления стратегического планирования.

Сейчас является заместителем управляющего партнера по международным отношениям и связям с государственными органами в адвокатском объединении SLA Attorneys.

Ответ на запрос Українських Новин про количество советников Дениса Шмыгаля

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Шмыгаль в апреле назначил 6 новых советников: штатных - Сергея Цивкача, Дмитрия Луфера, Наталию Шевченко, Валентину Москаленко и внештатных - Кирилла Криволапа и Дмитрия Ливча и уволил штатного советника Ольгу Лугач.

В марте у премьер-министра Дениса Шмыгаля было 5 штатных и 7 внештатных советников.

Штатные - Олег Губанов, Тимур Саламаха, Анна Жохова, Елена Котлярова, Ольга Лугач; на общественных началах - Артём Афян, Тамара Гусейнова, Игорь Маслов, Виктория Пода, Тарас Сиротинский, Сергей Стефурак, Андрей Щепьяк.