Слідство у катастрофі АН-26 виявило грубі порушення в організації польотів, - Уруський

Віцепрем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський, який раніше заявляв, що слідство не виключає, що причиною катастрофи АН-26 з курсантами на борту міг стати людський чинник, заявив, що слідство виявило грубі порушення в організації польотів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, розслідування показало наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів у цілому.

Також Уруський розповів про те, які результати дало дешифрування "чорних ящиків".

"На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст переговорів, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

Установлена ​​технічна причина позаштатної роботи лівого двигуна і спрацьовування датчика падіння тиску по "ІКМ" (вимірювач крутного моменту). Це відбулося в результаті відмови в роботі одного з блоків системи управління двигуна ", - написав Уруський.

Провідна комісія продовжує свою роботу.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський нагородив 1 вижив і 26 загиблих у катастрофі Ан-26 медалями "За військову службу Україні".

Також в ЗСУ вважають версію теракту найменш вірогідною причиною катастрофи Ан-26.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини