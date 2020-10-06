Зеленський нагородив 26 загиблих та 1 курсанта, що вижив, у катастрофі Ан-26 медалями "За військову службу Україні"

Зеленський нагородив 26 загиблих та 1 курсанта, що вижив, у катастрофі Ан-26 медалями "За військову службу Укр

Президент Володимир Зеленський нагородив єдиного курсанта, що вижив, а також 26 загиблих в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил біля Чугуєва (Харківська область) медалями "За військову службу Україні".

Про це йдеться в указі №421 від 6 жовтня, передають Українські Новини.

Літак з 20 курсантами Харківського національного університету Повітряних сил і 7 членами екіпажу розбився 25 вересня, здійснюючи посадку на аеродромі військової частини під час планових навчальних польотів.

25 з них загинули на місці трагедії, курсант Віталій Вільховий помер на наступний день в лікарні від отриманих травм, а курсант В'ячеслав Золочівський вижив і перебуває в лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості.

Зеленський нагородив всіх їх за самовіддане служіння українському народові та зразкове виконання військового обов'язку.

Як повідомляли Українські Новини, у справі про падіння військового літака АН-26 в Харківській області Держбюро розслідувань допитало 60 свідків. За участю фахівців проведено огляд місця події з розподілом на сектори. Під час огляду виявлено тіла загиблих, частини літака, які мають механічні пошкодження, тощо.

Крім того, слідство відновило картину краху військово-транспортного літака Ан-26 і вважає, що версія теракту є найменш вірогідною.

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