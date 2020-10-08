Шахраї крадуть соціальні мережі за допомогою QR-кодів. Як не стати жертвою аферистів

За допомогою QR-кодів шахраї заражають телефони вірусом і отримують доступ до соцмереж їх власників, а в деяких випадках - банківського застосунку у той час, як Приватбанк попереджає про фальшиву сторінку Privat24 в соціальній мережі Instagram. Про це пише OBOZREVATEL

"До мене буквально тиждень тому зверталися з кіберполіції з приводу консультацій про такий вид шахрайства", - розповідає заступник директора ЕМА Олеся Данильченко.

Через карантин у більшості кафе і ресторанів використовують QR-код замість традиційного меню, це може призвести до зростання випадків шахрайства, передбачає Данильченко.

Однак поки говорити про те, що така схема поширена, передчасно. "Я чула про такі випадки в Європі. У нас це поки не так поширено", - говорить Данильченко.

При цьому схема обману нічим не відрізняється від вже добре відомих, коли українцям пропонують перейти за шкідливими посиланнями або завантажити спеціальний застосунок. Ось тільки якщо раніше потрібно було зацікавити і умовити перейти за посиланням, то зараз достатньо всього лише перейти за QR-кодом.

Експерт з кібербезпеки Маргарита Січкар розповіла, як працює така схема:

Перше - шахраї залишають листочки з QR-кодами на стовпах, в кафе і ресторанах (щоб відвідувачі прийняли їх за меню).

Друге - українець переходить за посиланням і відразу потрапляє або на шкідливий сайт, який пропонує завантажити вірус, або на сторінку із завантаженням;

Третє - погодившись відкрити або завантажити програму, телефон заражається вірусом, який може блокувати різні додатки, красти всі збережені паролі.

"Мета завжди одна і та ж - отримати доступ до засобів, зламати пошту, банківський додаток, зняти кошти з картки. Тут немає нічого нового. Все починалося з того, що такі посилання просто надсилали в повідомленнях в соцмережах. Потім, коли повідомлення перестали відкривати, почали зламувати сторінки і відправляти списку контактів і друзів ту ж посилання. Зараз, коли і українці стали більш обережними користувачами, і соціальні мережі вдосконалили механізм верифікації та оперативно реагують на скарги, шахраї користуються QR-кодами", - розповідає Січкар.

Як повідомляли Українські Новини, в Сумах два шахрая створили call-центр, оператори якого видавали себе за співробітників банку, випитували конфіденційну інформацію у іноземців і виводили гроші з їхніх рахунків. Постраждалим завдано збитків майже на 3 мільйони гривень.

Також в Києві поліцейські припинили діяльність двох колекторських "колл-центрів", співробітники яких погрожували людям по телефону.

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