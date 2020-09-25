Дзвонили з погрозами навіть тим, хто не має відношення до боргу. У Києві закрили два колекторських "колл-центри"

Дзвонили з погрозами навіть тим, хто не має відношення до боргу. У Києві закрили два колекторських "колл-центр

У Києві поліцейські припинили діяльність двох колекторських "колл-центрів" , співробітники яких погрожували людям по телефону.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

У поліцію поскаржилися люди, яким невідомі телефонували і вимагали повернути неіснуючі борги. Ті, хто телефонував представлялися колекторською службою.

"Дзвінки надходили і до людей, які не мали ніякого юридичного відношення до таких фінансових зобов'язань. Вже встановлено близько 60 осіб, які там працювали і безпосередньо дзвонили людям. Зараз всі вони допитані, з ними проводяться необхідні слідчі дії", - повідомив глава київських правоохоронців Андрій Крищенко.

З приміщень "колл-центрів" вилучили комп'ютерну техніку, телефони, записи з контактами "жертв" і гроші.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. За таке порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Колл центр. Фото: прес-служба ГУ Нацполіції Києва

Як повідомляли Українські новини, Верховна Рада 12 грудня, крім продовження дії закону про особливий статус Донбасу прийняла за основу законопроєкт "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини