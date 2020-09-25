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25 вересня 2020, пʼятниця, 11:39 9
Події 2020-09-25T13:15:02+03:00
Українські Новини
Дзвонили з погрозами навіть тим, хто не має відношення до боргу. У Києві закрили два колекторських "колл-центр

Дзвонили з погрозами навіть тим, хто не має відношення до боргу. У Києві закрили два колекторських "колл-центри"

Кира Молчанова
колл-центр, погрози, Поліція, Колектори
Колл-центр. Фото: пресслужба ГУ Нацполіції Києва
Колл-центр. Фото: пресслужба ГУ Нацполіції Києва

У Києві поліцейські припинили діяльність двох колекторських "колл-центрів", співробітники яких погрожували людям по телефону.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

У поліцію поскаржилися люди, яким невідомі телефонували і вимагали повернути неіснуючі борги. Ті, хто телефонував представлялися колекторською службою.

"Дзвінки надходили і до людей, які не мали ніякого юридичного відношення до таких фінансових зобов'язань. Вже встановлено близько 60 осіб, які там працювали і безпосередньо дзвонили людям. Зараз всі вони допитані, з ними проводяться необхідні слідчі дії", - повідомив глава київських правоохоронців Андрій Крищенко.

З приміщень "колл-центрів" вилучили комп'ютерну техніку, телефони, записи з контактами "жертв" і гроші.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. За таке порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Колл центр. Фото: прес-служба ГУ Нацполіціі КиєваКолл центр. Фото: прес-служба ГУ Нацполіції Києва

Як повідомляли Українські новини, Верховна Рада 12 грудня, крім продовження дії закону про особливий статус Донбасу прийняла за основу законопроєкт "Про захист прав і законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності".

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