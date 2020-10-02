Видавали себе за співробітників банку. У Сумах за допомогою call-центру крали гроші у іноземців

Кіберполіції викрила двох шахраїв в Сумах. Фото: cyberpolice.gov.ua

Кіберполіції викрила двох шахраїв в Сумах. Фото: cyberpolice.gov.ua

У Сумах два шахраї створили call-центр, оператори якого видавали себе за співробітників банку, випитували конфіденційну інформацію в іноземців і виводили гроші з їхніх рахунків . Постраждалим завдано збитків майже на 3 мільйони гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі.

Так, кіберполіції встановила, що розробили злочинну схему і створили call-центр двоє жителів Сум.

Зловмисники телефонували громадянам сусідньої країни і випитували у них конфіденційну інформацію, зокрема СVV-коди, номери й пін-коди банківських карток. Далі, використовуючи ці дані, фігуранти виводили гроші з карток потерпілих на підконтрольні рахунки.

За попередніми даними, сума збитків становить близько трьох мільйонів гривень. Наразі встановлюється коло потерпілих осіб.

У приміщенні call-центру правоохоронці провели обшук за участю взводу тактико-оперативної підтримки "ТОР" Управління патрульної поліції Сумщини та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Під час обшуку вилучили речові докази: комп'ютерну техніку, мобільні телефони й "чорнові" записи. Вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Слідство триває.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві поліцейські припинили діяльність двох колекторських "кол-центрів", співробітники яких погрожували людям телефоном.

Крім того, стали відомі прийоми "домушників", які виявляють найбагатші квартири, а потім позначають їх особливим чином.

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