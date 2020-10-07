Екологічна катастрофа на Камчатці стала причиною загибелі 95% мешканців морського дня, - вчені

Російські вчені та фахівці б'ють на сполох, через що вибухнуло на Камчатці екологічного лиха, що стало причиною масової загибелі живих істот і мікроорганізмів, які живуть на морському дні. Про це заявили співробітники Кроноцького заповідника, повідомляє пресслужба Камчатського краю.

За словами наукового співробітника Кроноцького заповідника і Тихоокеанського інституту географії Івана Усатова, дві групи вчених провели експедицію на території Авачинської бухти. Спочатку все виглядало цілком нормальним, на березі фахівці не виявили викидів морських тварин і птахів. Однак після занурення на дно побоювання фахівців підтвердилися:

"На глибинах від 10 до 15 метрів спостерігається масова загибель бентосу (організми, що мешкають на морському дні) - 95% мертві. Збереглися окремі великі риби, креветки, краби, але в дуже невеликій кількості", - розповів Усатов.

Вчені взяли численні проби поблизу гирла річки Наличево, на мисі Наличево, в районі острова Старичкова, в бухтах Тиха і Порятунку. Практично скрізь були знайдені останки мертвого бентосу, а поблизу мису Наличево спостерігалася вода темного невластивого кольору і коричнева піна.

Крім того, після занурення під воду підводний фотограф Олександр Коробок, який брав участь в експедиції, заявив про опіки слизової.

"Після занурення я можу підтвердити, що відбувається екологічне лихо. Екосистема підірвана значно, і це буде мати досить довгострокові наслідки, оскільки все в природі взаємопов'язане ", - розповів він.

Коробок зазначив, що в довгостроковій перспективі ті живі істоти, які зараз ще тримаються, загинуть. Масштаби їх загибелі з часом буде тільки зростати, бо через загибель бентосу загинуть ті тварини, які ними харчувались.

Повідомляється, що витік нафтопродуктів у води Тихого океану сталася на початку жовтня. Крім того, є інформація про те, що крім нафтопродуктів в воду потрапив і фенол. Місцева прокуратура розглядає версію про витік нафти з розташованих поблизу заводів, також не виключається варіант загибелі морських істот через військових навчань.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на території ландшафтного заказника "Сулинський" в Черкаській і Полтавській областях зафіксували масштабний мор риби, який, за словами фахівців, пов'язаний із забрудненням води добривами.

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