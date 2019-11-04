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04 листопада 2019, понеділок, 11:28 18
Суспільство 2019-11-04T14:15:03+02:00
Українські Новини
Екологічна катастрофа в Херсоні: майже два мільйони риб загинуло в Дніпрі

Екологічна катастрофа в Херсоні: майже два мільйони риб загинуло в Дніпрі

Херсон, Дніпро, Екологія, Мор риби
Мертва риба. Фото: Facebook/ Юрій Гусєв
Мертва риба. Фото: Facebook/ Юрій Гусєв

У Херсонській області в Дніпрі почала масово гинути риба, а раніше масовий мор раків стався в Кривому Розі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

У повідомленні наголошується, що Гусєв дав доручення своєму заступнику Сергію Козирю спільно з Департаментом екології, поліцією і природоохоронними службами розібратися, чому в Голопристанському районі в Дніпрі почався масовий мор риби.

Він також підкреслив, що винні будуть притягнуті до відповідальності, щоб подібне не повторилося.

У свою чергу Козир на своїй сторінці в Facebook опублікував деякі дані про подію. Так, за попередніми підрахунками, загинуло 1 932 000 риб.

"Це колосальна проблема для нашої області!" - зазначив Козир.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибу.

Наприклад, судака звичайного доведеться заплатити 510 грн, сома - 425 грн, щуку - 340 грн, сазана (коропа) - 306 грн, білого амура - 255 грн, товстолобика - 255 грн, ляща - 170 грн, лина - 119 грн, плітки - 85 грн, краснопірки - 68 грн, підуста - 34 грн, плоскиркы - 34 грн, карася сріблястого - 17 грн тощо.

Мертва риба. Фото: Facebook/ Юрій ГусєвМертва риба. Фото: Facebook/ Юрій Гусєв

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії сонячна риба вагою в кілька сотень кілограм викинулася на берег.

Раніше у Флориді оголосили надзвичайний стан через токсичних водоростей, в яких помирають риби, акули і черепахи.

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