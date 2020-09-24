Рибалки б'ють на сполох через масову загибель риби в одному із заповідників України

Тоді як світова пандемія коронавірусу стала причиною погіршення екологічної ситуації на планеті через великі викиди пластику, представники Асоціації рибалок України заявили про масовий мор риби в ландшафтному заказнику на територіях Черкаської і Полтавської областей. Як передають Українські Новини, про це пише видання Seeds. З слів рибалки, інцидент стався на початку вересня в водах річки Сула і Кременчуцького водосховища, що на території ландшафтного заказника "Сулинський". В асоціації розповіли, що причиною загибелі риби стали нітрати, якими обробляються сільськогосподарські поля. Вони потрапили в воду і спровокували бурхливий ріст синьо-зелених водоростей, які суцільною плівкою заволокли поверхню затоки і річки. Через подібну плівки в воду практично не потрапляє світло, потрібний для процесу фотосинтезу, завдяки якому вода насичується киснем. Це призвело до того, що риба просто задихнулася. Масовий мор риби у водах заповідника. Фото: seeds.org.ua Повідомляється, що на місці працювали фахівці Держінспекції, рибоохоронний патруль і працівники Національного природного парку "Нижньосульський", які вирішували, як припинити масовий мор риби і прибрати з води вже загиблу рибу. Як повідомляли Українські Новини, дим від лісових пожеж посів перше місце серед причин сильного забруднення повітря в першій половині поточного року. Також повідомлялося, що за інформацією організації Greenpeace, тваринництво стало причиною більшого викиду вуглекислого газу в атмосферу, ніж автомобілі.