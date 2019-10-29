Чорне море раптом стало фіолетовим: нова екологічна катастрофа в Криму

В анексованому Криму море стало фіолетового кольору. Про це повідомив очевидець події Олександр Гірничий на сторінки на Facebook.

За словами блогера, катастрофа сталася навпроти Музею Айвазовського в Феодосії. Гірський написав, що на це місце регулярно стікають нечистоти, а влада не предпренимают ніяких дій.

"Аналогічна історія трапилася півтора року тому в Коктебелі, коли місцевий завод тиждень лив винний матеріал, пави прямо в море", – написав Гірський.