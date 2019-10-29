Чорне море раптом стало фіолетовим: нова екологічна катастрофа в Криму

В анексованому Криму море стало фіолетового кольору. Про це повідомив очевидець події Олександр Гірничий на сторінки на Facebook. За словами блогера, катастрофа сталася навпроти Музею Айвазовського в Феодосії. Гірський написав, що на це місце регулярно стікають нечистоти, а влада не предпренимают ніяких дій. "Аналогічна історія трапилася півтора року тому в Коктебелі, коли місцевий завод тиждень лив винний матеріал, пави прямо в море", – написав Гірський. Море. Фото: Facebook\/Олександр Гірський "Молочна ріка, кисільні береги це вже не те. Феодосія запускає новий бренд - Багряні ріки! Знято вчора (неділя) о 12 годині дня, варто винний запах. Судячи з усього, якийсь винзавод (цікаво який, в межах Феодосії є тільки один) злив у лівньовку виноматеріали. Чекаємо заяви, що це після дощу екологічна чиста водиця з травками", – написав ще один очевидець подій Олександр Таліпов в соцмережі. У свою чергу, блогер Олександр Гірський увечері 28 жовтня повідомив, що замість фіолетової рідини в Чорне море знову стали скидати нечистоти. "Тим часом я приїхав до набережної і подивився, що відбувається. Фіолетова рідина більше не ллється, але ллється вода з запахом лайна, що означає – ситуація стабілізувалася", – написав він у Facebook. Як повідомляли Українські Новини, згідно з дослідженнями, Чорне море виявилося бруднішим ніж Середземне в два рази. Також вчені повідомили, що забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані. Нагадаємо, влітку в Криму стався потужний шторм, через який 6 людей загинули.