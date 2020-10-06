У Київській області зростає кількість нових випадків зараження на COVID-19

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Київській області 5 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 182 особи до 10 099, померлих - на 1 до 202.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 6 жовтня 2020 на 8:00 офіційно підтверджено 10 099 випадків захворювання коронавірусів. в тому числі у 836 дітей та у 1 091 медичного працівника. За добу підтверджені 182 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 11 дітей від 7 до 17 років ", - сказано в ньому.

20 хворих госпіталізовані та знаходяться на стаціонарному лікуванні, а 162 людини - на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 313 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 8 786 осіб.

Вилікувались всього 6 010 осіб, і з них 504 дитини у віці від 1 місяця до 17 років.

Всього за період епідемії в Київській області померли 202 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 1 летальний випадок.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві було зафіксовано понад 25 тис. випадків коронавірусу з початку пандемії.

Також кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні зросла майже в три рази за добу.

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