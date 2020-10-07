Похолодання, пориви вітру та зливи. Прогноз погоди на 8 жовтня

За прогнозом погоди на четвер, 8 жовтня, в Києві невеликі дощі, хмарно з проясненнями, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 градусів, вночі +13...+15 градусів в той час, як вже в 2020 році синоптики прогнозують бабине літо в листопаді .

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, вночі та вранці місцями туман, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, температура вночі +6...+11 градусів, удень +6...+11 градусів.

У Моршині вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Трускавці вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Сваляві вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, місцями грози, в Сумській області протягом доби без опадів; вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +16...+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, місцями грози, в Вінницькій області вночі та вранці можливий туман; в Полтавській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Дніпропетровській області місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +16...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів; в Одеській області хмарно з проясненнями, вночі невеликі дощі, вдень помірні дощі, місцями грози; вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов.

Також клімат України змінюється швидше глобального, стрімко перетворюючись на південний.

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