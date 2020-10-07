У Чехії зафіксували найбільшу кількість хворих з початку пандемії — майже 4500 випадків за добу

У Чехії за останню добу зареєстрували 4457 нових випадків Covid-19 — це найбільше з початку епідемії, тоді як раніше в Чехії оголосили надзвичайний стан. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny. Новий показник заражень перевищує попередній антирекорд майже на 700 випадків. З початку епідемії в Чехії виявили понад 90 тисяч випадків зараження коронавірусів. За останню добу від коронавірусної хвороби померли 13 осіб, всього з початку епідемії жертвами COVID-19 в Чехії стали 794 пацієнти. Всього в Чехії зараз налічується понад 40 000 активних випадків коронавірусу. У більшості перебіг хвороби легкий, в лікарнях перебувають 3,8% з-поміж заражених. Варто зазначити, що в Чехії з 5 жовтня почав діяти надзвичайний стан, введений вдруге через зростання кількості нових випадків коронавірусу. Як повідомляли Українські Новини, в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу. Раніше епідеміолог заявив, що коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців в добу вже в листопаді, країну чекає жорсткий карантин