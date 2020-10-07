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  • У Чехії зафіксували найбільшу кількість хворих з початку пандемії — майже 4500 випадків за добу
07 жовтня 2020, середа, 14:08 11
Європа 2020-10-07T15:30:02+03:00
Українські Новини
У Чехії зафіксували найбільшу кількість хворих з початку пандемії — майже 4500 випадків за добу

У Чехії зафіксували найбільшу кількість хворих з початку пандемії — майже 4500 випадків за добу

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Коронавірус в Чехії, Пандемія коронавірусу
Чехія. Фото: radio.cz
Чехія. Фото: radio.cz

У Чехії за останню добу зареєстрували 4457 нових випадків Covid-19 — це найбільше з початку епідемії, тоді як раніше в Чехії оголосили надзвичайний стан.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Новий показник заражень перевищує попередній антирекорд майже на 700 випадків. З початку епідемії в Чехії виявили понад 90 тисяч випадків зараження коронавірусів.

За останню добу від коронавірусної хвороби померли 13 осіб, всього з початку епідемії жертвами COVID-19 в Чехії стали 794 пацієнти.

Всього в Чехії зараз налічується понад 40 000 активних випадків коронавірусу. У більшості перебіг хвороби легкий, в лікарнях перебувають 3,8% з-поміж заражених.

Варто зазначити, що в Чехії з 5 жовтня почав діяти надзвичайний стан, введений вдруге через зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу. 


Раніше епідеміолог заявив, що коронавірусом будуть заражатися по 12 тис. українців в добу вже в листопаді, країну чекає жорсткий карантин

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