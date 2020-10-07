Дострокові вибори президента підтримують 38,4% українців, парламентські — 43%

38,4% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" підтримують дострокові президентські вибори, 43% — дострокові парламентські вибори .

Про це свідчать результати дослідження, презентовані на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передають Українські Новини.

Серед 38,4% підтримують дострокові президентські вибори: 17,9% - безумовно підтримують, 20,5% - скоріше підтримують, серед тих, хто не підтримує: 22,4% - швидше не підтримують дострокові вибори, 27,5% - безумовно не підтримують, 11,7% опитаних не змогли відповісти.

Серед 43% підтримують дострокові парламентські вибори: 18,9% - безумовно так, 24,1% скоріше так, серед тих, хто не підтримує: 21,9% - скоріше ні, 23,7% - безумовно ні, 11,4% опитаних не змогли відповісти.

Під час польового етапу дослідження 20-29 вересень було опитано 3 014 осіб методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартна похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, станом на липень 52% опитаних "Соцмоніторингом" не довіряють Президенту Володимиру Зеленському.



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