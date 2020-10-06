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06 жовтня 2020, вівторок, 18:00 5
Політика 2020-10-06T18:24:26+03:00
Українські Новини
Зеленському не довіряють вже більш ніж 56% українців

Зеленському не довіряють вже більш ніж 56% українців

Ольга Фандорина
Президент України, Соціологічне опитування, Володимир Зеленський, соцопитування
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

56,5% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" в кінці вересня, не довіряють Президенту Володимиру Зеленському — ще в липні ця цифра ледь перевищувала 50%.

Про це свідчать результати дослідження, презентовані на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передають Українські Новини.

Довіряють Президенту 37,7% опитаних.

Своєю чергою Кабінету Міністрів не довіряють 72% респондентів, довіряють — 22%.

Верховній Раді не довіряють 75% опитаних, довіряють — 21,2%.

Службі безпеки України не довіряють 53,9%, довіряють — 32,2%.

Прокуратурі не довіряють 69,5% опитаних українців, довіряють — 17,3%.

Також 61,6% респондентів не довіряють Національної поліції, довіряють їй 28,3%.

Під час польового етапу дослідження 20-29 вересень було опитано 3 014 осіб методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондента, стандартна похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Крім того, рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3%.

Також відповідно до опитування КМІС, проведеним наприкінці квітня, 40,9% опитаних КМІС проголосували б за Зеленського, 15,7% — за Порошенка, 9,2% — за Смешка на виборах Президента.

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