Коронавірусом заразився працівник одного з судів Сумської області

У Конотопському міськрайонному суді виявили перший випадок зараження коронавірусом нового типу, тоді як у Міністерстві охорони здоров'я назвали місто з найбільшою в Україні кількістю хворих на COVID-19

Як передають Українські Новини, про це повідомили в пресслужбі суду.

Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, за результатами вірусологічного дослідження, у одного з працівників суду підтвердилося зараження гострим респіраторним захворюванням COVID-19.

Протягом дня в приміщенні суду проводилася посилена дезінфекція. Роботу в штатному режимі суд продовжить з понеділка, 28 вересня.

У пресслужбі зазначили, що це перший випадок зараження гострим респіраторним захворюванням COVID-19 серед працівників цієї установи.

Як повідомляли Українські Новини, спалах COVID-19 виявили в Дніпропетровському окружному суді, де коронавірусом заразився вже другий співробітник установи.

Також повідомлялося, що раніше в Окружному адміністративному суді Києва були введені карантинні обмеження через те, що у одного із співробітників виявили COVID-19.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини