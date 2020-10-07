1,9 тис. осіб з тимчасово окупованих територій цього року вступили до вишів

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко повідомив, що у 2020 році в українські університети вступили 1,953 тис. осіб з тимчасово окупованих територій.

Про це він сказав на брифінгу в середу, передають Українські Новини.

"Відповідно до чинного законодавства, яке функціонує вже сьогодні, діти з тимчасово окупованих територій поступають без здачі зовнішнього незалежного оцінювання... У 2020 році для отримання освітнього ступеня бакалавра через центри "Крим - Україна" було зараховано 381 особу, через центри "Донбас - Україна" - 1 572 особи, що майже у два рази більше, ніж на початку 2016 року", — сказав він.

При цьому, зі слів заступника міністра, вступна кампанія для дітей з тимчасово окупованих територій проходить у 2 етапи: перший був до 20 серпня, другий продовжено до 23 жовтня.

Також він зазначив, що у 2020 році квота для осіб з тимчасово окупованих територій становила понад 12 тис. місць держзамовлення.

Як повідомляли Українські новини, для абітурієнтів запровадили нові правила.

Крім того, 79,2% вступників до ВНЗ в цьому році отримали рекомендацію до зарахування, в той час, як минулого року цей показник становив 75,4%.

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