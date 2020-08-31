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31 серпня 2020, понеділок, 22:38 5
Суспільство 2020-08-31T23:00:01+03:00
Українські Новини
Рекомендації до зарахування до ВНЗ отримали 79,2% вступників

Рекомендації до зарахування до ВНЗ отримали 79,2% вступників

Валерия Драгомирова
Навчання, ВНЗ, вищі навчальні заклади, вступна кампанія-2020
Студенти. Фото: freepik
Студенти. Фото: freepik

Міністерство освіти і науки за попередніми результатами вступної кампанії повідомляє, що 79,2% вступників отримали рекомендацію до зарахування до ВНЗ.

Про це сказано в повідомленні на сайті Кабінету міністрів, передають Українські Новини.

"У цьому році на бюджетну форму або форму регіонального замовлення за 1 і 2 пріоритетами прийнято 49 тис. 277 заяв в установи вищої освіти або 79,2% вступників отримали рекомендації, тобто мали можливість вступити в найбільш бажані виші", — сказано в ньому.

Зазначається, що в 2019 році цей показник становив 75,4%.

Також під час вступної кампанії через систему ЄДЕБО було зареєстровано 962 тис. е-заяв.

Їх подали майже 191 тис. абітурієнтів, що на 23 тис. більше, ніж у минулому році.

МОН сформувало рейтинг з десяти вищих навчальних закладів за найбільшою кількістю поданих заяв на базі повної загальної середньої освіти.

Перше місце займає Київський національний університет імені Тараса Шевченка (41 тис. 783 заяви), 10-е — Київський національний торговельно-економічний університет (12 тис. 886 заяв).

За наданими рекомендаціями на бюджет в десятці лідерів виші — Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

31 серпня завершився прийом оригіналів документів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які претендують на місця державного замовлення.

Як повідомляли Українські новини, для абітурієнтів запровадили нові правила.

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