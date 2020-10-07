підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
7.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Запорожской области и города Запорожье"

  • Новини
  • Життя
  • Помер Едді Ван Хален, один з найкращих гітаристів у історії рок-музики
07 жовтня 2020, середа, 10:33 8
Життя 2020-10-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
Помер Едді Ван Хален, один з найкращих гітаристів у історії рок-музики

Помер Едді Ван Хален, один з найкращих гітаристів у історії рок-музики

Александр Савич
США, Смерть, Едді ван хален
Едді Ван Хален помер в наслідок тривалої хвороби. Фото: wikipedia.org
Едді Ван Хален помер в наслідок тривалої хвороби. Фото: wikipedia.org

Слідом за смертю одного з найстаріших глав держав світу, еміра Кувейту Сабаха IV, стало відомо, що в Сполучених Штатах Америки в наслідок тривалої хвороби помер легендарний гітарист Едді Ван Хален. Про це повідомив його син Вольфганг Ван Хален на своїй сторінці в Twitter.

Едді Ван Хален помер у Лос-Анджелесі на 66-му році життя.

"Я не можу повірити, що повинен написати це, але мій батько Едвард Лодевейк Ван Хален сьогодні вранці програв цю тривалу і обтяжливу битву з раком.

Він був найкращим батьком, про який тільки можна мріяти. Кожна мить, проведений з ним на сцені і поза нею, був подарунком.

Моє серце розбите, і я не знаю, чи зможу колись повністю відновитися від цієї втрати", — написав у Twitter його син Вольфганг.

Відомо, що понад 10 років тому Ван Хален був діагностований рак горла. Повністю подолати хворобу музикант не зміг.

Едді Ван Хален довгі роки був лідером американської хард-рок-групи Van Halen.

У 2012 році Ван Халена визнали найкращим гітаристом усіх часів за версією журналу Guitar World.

Також Ван Хален вважається одним з винахідників особливої ​​техніки гри на електрогітарі — теппінга, яка полягає в тому, що гітарист правою рукою витягує звук не традиційним щипком, а ударом пальця по грифу, збуджуючи коливання струни.

Як повідомляли Українські новини, помер відомий київський фотограф Віктор Марущенко.

Також раніше померла зірка культового фільму "Дзвінок".

Більше новин про: США Смерть Едді ван хален

В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 4753 випадки за добу
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися
Новини
У Сумській області одну з лікарень повністю перекваліфікували для лікування пацієнтів з COVID-19 10:44
1,9 тис. осіб з тимчасово окупованих територій цього року вступили до вишів 10:41
Долар і євро серед тижня обвалилися. Курс валют на 7 жовтня 10:30
Міжнародні резерви у вересні різко скоротилися 10:17
ДСНС ліквідувала 9 осередків пожеж у Луганській області, 1 — локалізувала 10:09
більше новин
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
Дощову каналізацію Вінниці треба негайно модернізувати, – Кудлаєнко 19:47
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Влада має забезпечити гідні умови медикам, а киянам – доступні та якісні медпослуги, – Шлапак 16:21
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
більше новин
"Батьківщина" набере більше за свій базовий електорат у Києві, — політексперт Олещук 15:40
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Володимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Під Києвом помер директор школи, в якій приховували наявність коронавірусу у вчителів 20:42
До початку опалювального сезону менш ніж місяць: як правильно оформити субсидію 05:20
Динамо - володар Суперкубку УЄФА 1975 року. Фото: ДК
Київське Динамо відсвяткувало 45 років перемоги над мюнхенською Баварією у Суперкубку Європи 08:33 Відео
більше новин
Карантин в Україні діє 210-й день. Які обмеження встановлені в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok