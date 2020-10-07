Помер Едді Ван Хален, один з найкращих гітаристів у історії рок-музики

Слідом за смертю одного з найстаріших глав держав світу, еміра Кувейту Сабаха IV , стало відомо, що в Сполучених Штатах Америки в наслідок тривалої хвороби помер легендарний гітарист Едді Ван Хален. Про це повідомив його син Вольфганг Ван Хален на своїй сторінці в Twitter.

Едді Ван Хален помер у Лос-Анджелесі на 66-му році життя.

"Я не можу повірити, що повинен написати це, але мій батько Едвард Лодевейк Ван Хален сьогодні вранці програв цю тривалу і обтяжливу битву з раком.

Він був найкращим батьком, про який тільки можна мріяти. Кожна мить, проведений з ним на сцені і поза нею, був подарунком.

Моє серце розбите, і я не знаю, чи зможу колись повністю відновитися від цієї втрати", — написав у Twitter його син Вольфганг.

Відомо, що понад 10 років тому Ван Хален був діагностований рак горла. Повністю подолати хворобу музикант не зміг.

Едді Ван Хален довгі роки був лідером американської хард-рок-групи Van Halen.

У 2012 році Ван Халена визнали найкращим гітаристом усіх часів за версією журналу Guitar World.

Також Ван Хален вважається одним з винахідників особливої ​​техніки гри на електрогітарі — теппінга, яка полягає в тому, що гітарист правою рукою витягує звук не традиційним щипком, а ударом пальця по грифу, збуджуючи коливання струни.

Як повідомляли Українські новини, помер відомий київський фотограф Віктор Марущенко.

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