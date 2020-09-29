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  • Помер емір Кувейту Сабах IV. Він був одним з найстаріших глав держав світу
29 вересня 2020, вівторок, 20:49 5
Світ 2020-09-29T22:15:02+03:00
Українські Новини
Помер емір Кувейту Сабах IV. Він був одним з найстаріших глав держав світу

Помер емір Кувейту Сабах IV. Він був одним з найстаріших глав держав світу

Александр Савич
Кувейт, Смерть, Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, емір Кувейту
Сабах IV, емір Кувейту, помер 29 вересня в США. Фото: wikipedia.org
Сабах IV, емір Кувейту, помер 29 вересня в США. Фото: wikipedia.org

Слідом за повідомленням про те, що 29 вересня пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко, стало відомо, що сьогодні також помер емір Кувейту Сабах Аль-Ахмед ас-Сабах (Сабах IV). Про це повідомив міністр у справах канцелярії еміра Алі Аль-Джар ас-Сабах на своїй сторінці в Twitter.

Сабах IV був одним з найстаріших глав держав світу.

Йому був 91 рік.

Сабах IV правил Кувейтом 14 років - з 2006 року. До того, як зійти на трон, Сабах також був міністром закордонних справ, міністром внутрішніх справ, міністром фінансів і прем'єр-міністром Кувейту.

Емір помер в Сполучених Штатах Америки, де він перебував на лікуванні.

Уряд Кувейту оголосив 40-денний траур після звістки про смерть еміра.

Новим еміром Кувейту вже проголошений його молодший брат, кронпринц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, якому зараз 83 роки, і який виконував обов'язки еміра під час відсутності Сабаха IV.

Як повідомляли Українські новини, Сабах IV двічі розпускав парламент Кувейту: у 2011 і у 2012 роках.

 
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