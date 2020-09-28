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28 вересня 2020, понеділок, 20:21 17
Життя 2020-09-29T00:15:02+03:00
Українські Новини
Зірка культового фільму "Дзвінок" і серіалу "Міс Шерлок" наклала на себе руки

Зірка культового фільму "Дзвінок" і серіалу "Міс Шерлок" наклала на себе руки

Александр Савич
Актриса, самогубство, Японія, Акторка
Актриса Юко Такеуті наклала на себе руки. Фото: wikipedia.org
Актриса Юко Такеуті наклала на себе руки. Фото: wikipedia.org

Японська акторка Юко Такеуті, відома за ролями в кінофільмі "Дзінок" та серіалі "Міс Шерлок", наклала на себе руки. Про це повідомляє The Japan Times.

За попередніми даними поліції, актриса наклала на себе руки 27 вересня в віці 40 років.

"Як повідомили джерела серед слідчих, її знайшли в неділю у своєму будинку в токійському районі Сібуя. Джерела додали, що Такеуті була відправлена до лікарні, де було підтверджено її смерть", - повідомляє The Japan Times.

Тіло Такеуті виявив її чоловік в спальні квартири. Передсмертної записки, за попередніми даними, на місці не знайдено.

"Такеуті отримала низку кінопремій і була номінована на премію Японської кіноакадемії за найкращу жіночу роль три роки поспіль, починаючи з 2004 року", - передає The Japan Times.

Актриса отримала популярність завдяки головній ролі в культовому фільмі жахів "Дзвінок" (1998) і серіалі "Міс Шерлок", де вона також зіграла головну роль.

Як повідомляли Українські Новини, на 90-му році життя помер знаменитий французький актор актор Майкл Лонсдейл (Мішель Лонсдаль), який зіграв лиходія Хьюго Дракса у фільмі про Джеймса Бонда "Місячний гонщик".

Також в Ужгороді помер відомий український художник Юрій Боднар, який хворів на коронавірус.

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