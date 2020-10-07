Зеленський вручив віце-президенту Єврокомісії орден Ярослава Мудрого II ступеня

Після того, як 6 жовтня стартував 22-й саміт "Україна - ЄС", президент Володимир Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого II ступеня віцепрезиденту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шефчовичу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Відповідно до указу президента Марош Шефчович нагороджений за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність", - йдеться в ньому.

"Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил і часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити енергетичну ситуацію не тільки для України, але і для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Марош Шефчович подякував Зеленському за нагороду.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна і ЄС підписали три фінугоду - про допомогу регіонам, суспільству і енергоефективності.

Крім того, Зеленський заявив в Брюсселі, що безвізовому режиму нічого не загрожує.

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