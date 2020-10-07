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07 жовтня 2020, середа, 09:25 7
Зовнішня політика 2020-10-07T10:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський вручив віце-президенту Єврокомісії орден Ярослава Мудрого II ступеня

Зеленський вручив віце-президенту Єврокомісії орден Ярослава Мудрого II ступеня

Валерия Драгомирова
орден Ярослава мудрого, Володимир Зеленський, Єврокомісія, Марош Шефчович, саміт Україна-ЄС
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Після того, як 6 жовтня стартував 22-й саміт "Україна - ЄС", президент Володимир Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого II ступеня віцепрезиденту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шефчовичу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Відповідно до указу президента Марош Шефчович нагороджений за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність", - йдеться в ньому.

"Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил і часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити енергетичну ситуацію не тільки для України, але і для всієї Європи", - сказав Зеленський.

Марош Шефчович подякував Зеленському за нагороду.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна і ЄС підписали три фінугоду - про допомогу регіонам, суспільству і енергоефективності. 

Крім того, Зеленський заявив в Брюсселі, що безвізовому режиму нічого не загрожує

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