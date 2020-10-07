Зеленський вручив віце-президенту Єврокомісії орден Ярослава Мудрого II ступеня

Після того, як 6 жовтня стартував 22-й саміт "Україна - ЄС", президент Володимир Зеленський вручив орден князя Ярослава Мудрого II ступеня віцепрезиденту Європейської комісії з питань міжінституційних відносин Марошу Шефчовичу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини. "Відповідно до указу президента Марош Шефчович нагороджений за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність", - йдеться в ньому. "Я знаю, як ви любите Україну, як ви багато для нас зробили. Ми вам дякуємо за постійну підтримку. Ви вклали багато своєї праці, сил і часу під час переговорів з Російською Федерацією, щоб вирішити енергетичну ситуацію не тільки для України, але і для всієї Європи", - сказав Зеленський. Марош Шефчович подякував Зеленському за нагороду. Як повідомляли Українськi Новини, Україна і ЄС підписали три фінугоду - про допомогу регіонам, суспільству і енергоефективності. Крім того, Зеленський заявив в Брюсселі, що безвізовому режиму нічого не загрожує.